違反防疫》柯借校園練「一日北高」 被批特權

2022/02/27 05:30

西松高中於1/29至2/14室內不外借 柯使用自行車室練體能 北市府：付費借場地 送防疫計畫書

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今將進行「一日北高」，議員李柏毅及議員參選人田方倫昨天爆料，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，西松高中規定今年一月廿九至二月十四日室內場所不外借，柯卻無視疫情升溫，特權使用學校自行車室偷練體能；議員林穎孟也公布民眾黨中央選戰小組的簡報，內容列出「一日北高」各站點及動員民眾黨參選人的相關內容，狠狠打臉民眾黨稱一日北高都是「民眾」自主前往參加、沒安排選舉活動的說法。

林穎孟：「一日北高」民眾黨為選舉造勢

李柏毅及田方倫昨在北市議會開記者會，指柯在今年二月七、九、十一、十四日以特權使用西松高中教室秘密訓練體力；李柏毅調閱資料發現，申請借用人非柯文哲本人，看不到任何與柯或市長室有關資訊，故意用別人的名義借用，擺明是「掛羊頭賣狗肉」、「掩人耳目」的行為，質疑若沒有鬼為何要偷偷摸摸、遮遮掩掩？

市府發言人陳智菡說，借場地皆有付費、送防疫計畫書備查，並無特權，市長、副市長基於公務需求經常進出校園，非屬校外不特定人士，不屬「不外租借場地」範疇，更未違反當時防疫規範，租借雖非市長本人申請，但由市長辦公室幕僚代為申請，沒有疑義。

選戰小組簡報內容 打臉民眾自主參加

此外，林穎孟日前質疑，柯文哲以一日北高，藉機為民眾黨選舉造勢，但民眾黨稱沒安排選舉活動，都是「民眾」自主前往，林穎孟公布民眾黨中央選戰小組簡報，內容詳列一日北高各站點，寫有「市長發送氣球給參選人、迎接主席到來象徵迎接選戰勝利」等文字，她質疑這根本就是政黨造勢活動，民眾黨睜眼說瞎話。

林穎孟痛批，柯市長過去常說：「政治不難，找回良心而已」，如今柯為總統之路，找說謊騙子組成詐騙集團，更讓民眾黨寄生市府，將「一日北高」打造成民眾黨全台選舉造勢活動，每站都安排參選人，更動員數百黨員在現場「迎接柯主席到來」，民眾黨還敢說謊稱沒安排選舉活動，事實上早有計畫，拿自行車協會當擋箭牌，掩飾政黨造勢的行為，非常噁心。

民眾黨：自行車協會主辦 柯報名參與

針對林穎孟質疑，民眾黨昨發聲明指出，一日北高活動非民眾黨主辦，也非造勢活動，而是由自行車協會主辦，柯僅是報名參與，盼用汗水取代淚水來紀念二二八，並推廣自行車運動，但任何活動都應預作準備、事先規劃，為降低地方熱情支持者對主辦單位活動的影響，已由原先的十五個休息點減少為五個，還督促地方支持者不拿競選或有黨徽的布條與旗幟、不喊競選口號。

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