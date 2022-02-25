連續降雨 北市春節後修補路坑逾千件

台北市連日陰雨綿綿，道路柏油鋪面脆弱損壞。（台北市議員李明賢提供）

2022/02/25 05:30

萬華、中正、北投皆上百件 橋樑膠條也脫落 許多坑洞寬達半公尺淪機車殺手

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市連日陰雨綿綿，近一個月不見晴，使得道路柏油鋪面脆弱損壞，陸續有民眾向台北市議員李明賢投訴，稱全市各處馬路、巷道出現坑疤，據統計春節後台北市政府自行修補路面坑洞就高達上千件，李明賢指出，實際損壞狀況應更嚴重，尤其許多坑洞寬達半公尺，甚至有橋樑膠條脫落問題，隱然成為「機車殺手」。

新工處養護隊長李家龍指出，北市自二月一日開始連日大雨，連續降雨天數多達廿二天，導致瀝青混凝土粒料分離出現坑洞，已要求委外廠商加強巡查及修補作業，截至廿三日，包含預防性處理的填補坑洞案共計一○三八件，而此期間因逢春節、供料廠商休假，因此先採取臨時填補，待供料正常、天氣放晴後，就會進行永久性修復，預計兩週內完成。

議員質疑損壞狀況遠較官方數據嚴重

李明賢指出，近一個月北市陰雨綿綿，頻頻接到民眾投訴，稱各處馬路、巷道路面出現嚴重破損，坑洞又大又深，而根據新工處統計資料顯示，自二月七日至廿三日自行修補坑洞案件就高達一○三八件，其中萬華、中正、北投區均多達上百件，另有一百五十一件民眾透過一九九九的陳情的道路坑洞案。

李明賢認為，數據反映出近期馬路破損、多處坑洞的嚴重性，且實際情況應遠較官方數據更惡化，有些坑洞寬度甚至達半公尺，機車騎士若未注意可能發生意外。

李明賢到內湖、南港區的成功橋、環東大道等高架道路查看，發現不僅有偌大坑洞，連橋面銜接的膠條都已外露，威脅用路人安全；要求新工處於雨停放晴後，立即針對全市道路進行全面會勘修補，確保行車安全。

市府︰露出膠條不影響結構 限期改善

李家龍說明，成功橋完工不久、露出的膠條是用於伸縮縫以防熱脹冷縮，並不影響結構，但已要求權責保固廠商限期一週內改善完成；李強調，北市路面品質經考評都是全國第一，但各地的瀝青路面若遇上長時間下雨，難免會出現坑洞，市府先採取臨時補強，以策安全。

橋樑膠條也出現脫落情形。（台北市議員李明賢提供）

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