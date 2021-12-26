耶誕助街友 「刈包吉」發放500個便當

2021/12/26 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕人稱「刈包吉」的台北市萬華區小販廖榮吉，辦過廿五場街友宴，讓街友在年節溫暖過冬，因年事已高、經費龐大，去年不再辦宴席，但廖不減愛心，昨天耶誕節中午發放五百個便當給艋舺公園街友們，十分鐘不到就發完。廖榮吉豪氣地說，要發到死、繼續做下去。

1/8將再送便當、發熱衣

今年八十二歲的廖榮吉從一九八五年起，都在農曆過年期間自費籌辦街友宴，席開五、六百桌，讓街友大快朵頤飽餐，也因此要花掉三、四百萬元，支出龐大加上年紀大，今年原本打算在龍山寺附近改發放便當及發熱衣，讓街友吃飽穿暖，但因疫情延期。

昨天氣溫低寒，廖榮吉在多位好友們協助下，中午帶五百個便當到龍山寺附近，街友聽到領便當消息紛紛聚集排隊，配合疫情還須先簽名，才能領到一個便當。腳開過刀的廖榮吉儘管行動不便，仍是在一旁幫忙發便當，街友們稱讚很有愛心、便當好吃。

廖榮吉說，便當菜色很簡單，就是香腸、豆乾、青菜加滷蛋，發便當負擔比較沒這麼大，他只要還有能力都會繼續發下去，讓街友們吃飽穿暖；下個月八日還準備六百個便當、四百件發熱衣，用行動幫助弱勢者度過寒冬。

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