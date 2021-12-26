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    首頁　>　臺北市

    挨批強佔看版罷昶 鍾小平︰對方反悔

    2021/12/26 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕北市第五選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐，面臨台北市議員鍾小平等人的罷免行動。但該區民進黨議員擬參選人謝孟羽昨指控，他承租看板竟遭鍾違法強佔，掛上罷昶廣告，痛批「最壞的社會示範；這是我收過最爛的聖誕禮物」。鍾回應，有向出租人「吉米公司」表達承租，對方反悔，他沒評論。

    不過，民進黨該區議員劉耀仁昨也爆料，鍾小平利用一名智能障礙的妹妹，讓她挨家挨戶簽連署，民眾因為同情而簽，但有民眾看不下去其行為，和這名妹妹的媽媽說，媽媽超生氣，另外鍾還在疫情期間，利用領防疫物資的名義，欺騙民眾填資料騙簽連署。而對此，鍾回應，胡說八道，完全沒這回事。

    謝孟羽︰惡劣違法

    謝孟羽說，鍾小平本應為民表率，為民伸張正義維護權利，但竟如此惡劣違法，只為了遂行自己政治利益；呼籲大家支持林昶佐，終結惡罷。

    民進黨議員吳沛憶也批，顏家強佔國有土地、鍾強佔私有看板，強佔是國民黨百年傳統嗎？鍾連署也作弊，鬧劇到底要多胡鬧？

    外傳國民黨不樂觀「罷昶」，而該區有七％影響力的台北市長柯文哲尚未表態；柯昨受訪酸說，國民黨應找民進黨「藍綠合」，一起幹掉林昶佐，是務實可行辦法，像台中第二選區第三勢力的基進黨前立委陳柏惟被幹掉，民進黨和國民黨的候選人出來補選，他們就可繼續分贓下去，萬華也一樣，兩黨幹掉林昶佐，接下來就可一起分贓。

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