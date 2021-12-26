北市二殯整建爆工程疏失 追加2.6億

北市第二殯儀館二期整建工程爆發工程疏失、物料上漲等因素，追加預算2.6億元。（新工處提供）

2021/12/26 05:30

議員發現鑽探調查不確實 發生坍塌 要追究建築師與廠商責任 預算暫擱

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立第二殯儀館正在進行二期整建工程，最近北市議會工務、民政委員聯席會議審查時，發現鑽探調查不確實，發生坍塌、溢漿等工程疏失，加上原物料漲價等因素，工程費追加預算二．六億元，工期也延宕到後年才竣工，無法在市長柯文哲任內完成。議員不滿，要追究建築師與監造廠商責任、刪減預算，經討論最後決議暫擱，將送政黨協商。

殯葬處︰缺工缺料 物價調整追加1.4億

北市殯葬處長陳冠伶說，因台積電擴廠及疫情影響，缺工缺料造成工程總指數漲幅過大，追加預算包含物價調整一．四億元、工程預備費三九九五萬元、變更設計費八千萬餘元等，合計二．六億元，另委託技術服務費增加二八四萬元，修正後總工程費達十九億餘元。

新工處長黃立遠說，二○一六年鑽探調查報告與現場開挖有差異，山坡地和平地交接處的地質變化非常大，施工時基地北側連續壁發生坍塌、灌漿發生溢漿等，需以重型機具破除、調整工期。

柯任內無法完成 延宕到後年竣工

議員王浩批人謀不臧，指八千萬元的變更設計費，其中五三五○萬元屬工程問題，包括地平坍陷、混凝土以切削機進行挖掘、地質改良工法補強，都是廠商不專業造成的，預算不該全北市府負擔，要追究廠商責任。

議員李建昌說，這是工程設計與評估偏差所造成的，追加的工程費要打折扣。議員林國成質疑，他對工程物價調整追加預算他沒意見，但建築師、鑽探技師有問題，應適度處分。

議員洪健益說，追加一．四億元物調費用，這是給大包商，小包商一塊錢都拿不到，要求二殯得標承廠商要給下游包商。議員張茂楠呼籲建立制度，以免有廠商低價搶標、用不專業的鑽探報告，卻由政府配合追加預算護航。

新工處︰暫停核發設計及監造顧問款

黃立遠回應，責任檢討部分，十一月已依契約暫停核發設計及監造之顧問款，將會扣分計點，影響建築師參與投標評選的名次。他表示，幾年前基地有禮儀廳和附屬設施，無法在基地四周均勻鑽孔，設計階段僅以法令規定鑽孔數量推估地質，但此案近山坡地及平地交接處，地質變化非常大，施工困難。

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