開放混打 北市28家醫院設特別門診

2021/12/25 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕昨日起開放完成第一劑疫苗接種的民眾，混打不同廠牌的第二劑、第三劑疫苗，台北市衛生局表示，合約診所每週提供單一廠牌疫苗，即起至卅一日為莫德納疫苗，廿八家醫院也開設特別門診，包括AZ、莫德納、BNT及高端等四種疫苗，鼓勵民眾預約接種。

中央流行疫情指揮中心已公布第三劑（追加劑）與基礎加強劑接種政策，衛生局指出，已完成二劑接種且間隔滿五個月的十八歲以上民眾，可接種第三劑（追加劑），建議優先選擇mRNA疫苗，包含莫德納（半劑量）、BNT（全劑量），或次單位蛋白質疫苗如高端（全劑量），以增加保護力。

衛生局表示，十二歲以上免疫不全及免疫力低下患者，除接種二劑之外，應再接種第三劑的基礎加強劑，以全劑量接種；接種對象包括洗腎、器官移植患者／幹細胞移植、中度／嚴重先天性免疫不全患者、HIV陽性患者等，或其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，符合資格者洽原診治醫院諮詢及進行接種服務。

另衛生局在台北車站提供疫苗接種，至十二月廿九日前每日下午一至晚間八時，提供莫德納第一、二劑，完成接種者可獲得百元禮券。衛生局呼籲，十八歲以上尚未接種第一劑或第二劑者（第一劑施打莫德納、BNT、高端滿四週、AZ滿八週），應儘速完成接種。

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