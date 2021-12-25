《就職7週年》柯文哲誇政績多 隻字不提大巨蛋

台北市長柯文哲就職七週年記者會，柯文哲自信任內將交出許多成績、大幅改變台北。（記者田裕華攝）

2021/12/25 05:30

議員︰民眾關心內湖交通、招商不利、人口外流等問題也沒提 難怪民調常落後

〔記者鄭名翔、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨舉行就職七週年記者會，細數防疫表現、東區門戶計畫、社宅、都更等政績，自信任內將交出許多成績、大幅改變台北；但跨黨派北市議員一面倒批評柯文哲端空話當政績，市民真正關心的大巨蛋、內湖交通、招商不利、人口外流等問題隻字不提，難怪民調常態性落居最後，喊話柯「收心」把握最後一年任期專注市政，「別再肖想當總統」。

柯文哲自信任內將交出許多成績 大幅改變台北

柯文哲昨於西門紅樓舉行「擁抱科技、發現心台北」就職七週年記者會，市府一級局處首長全數列席參加，並邀東明社宅青創戶徐麗如、名山里里長薛群秀、環南市場自治會長林勝東分享市府的社宅、都更、市場改善等施政心得。

柯文哲致詞時說，五月疫情突爆發，幸靠著市府、聯合醫院全體投入、及國民展現高素質，不必採取硬封城或其他獨裁手段就可控制疫情，此為「台灣民主政治的勝利」；而面對後疫情時代，北市府將加速數位轉型，藉由下個月即將成立的大數據中心再提升施政效率。

但議員王欣儀認為，柯文哲施政反覆、剛愎自用，例如市府推出的加碼振興方案「台北熊好券」就未從民眾角度思考、不綁定中央五倍券，最終成效太差才逼迫基層公務員當「業務員」推銷、力勸店家加入，錯誤政策全由市民埋單；議員簡舒培則諷，柯力推的「台北通」App頻當機，難道也可當政績？

議員︰內湖交通惡化 柯不願建設捷運民汐線改善

此外，柯文哲表示，東區門戶計畫為第二任期的亮點，已逐漸將南港打造為藝術發展重心及生技廊帶，未來小灣社宅、南港機廠社宅陸續完工後，將優先提供在當地上班的民眾居住，透過完善都市計畫減少通勤車流，避免重蹈內湖交通的錯誤。

對此，南港、內湖區議員游淑慧痛批都是「空話」，認為在歷任市長建設下，南港本來就有捷運板南線貫穿，加上文湖線銜接南港展覽館站，均非柯的政績，但柯任內卻使內湖交通更加惡化，更不願建設捷運民生汐止線改善，無怪乎民調常態性落居最後，嗆「別再肖想當總統」。

柯︰社宅開工1.2萬戶 議員︰8年5萬戶大打折

另，柯文哲強調，任內完成許多吃力不討好的工程，包括斯文里三期都更、開工一．二萬戶社宅，打造乾淨媲美日本的南門中繼市場，其餘環南市場、第一果菜市場、魚市場改建均在施工中，加上北流、北藝等重大工程也咬緊牙關完成。但對於明年即將完工、受各界矚目的大巨蛋卻隻字不提。

議員黃郁芬、苗博雅認為，柯提社宅當政績根本是穿越時空打臉二○一四年的自己，不僅當年喊出的八年五萬戶大打折，原承諾每坪租金不超過五百元也跳票，且將房屋稅、地價稅全納入成本計算，導致社宅租金大漲，且部分工程品質離譜，使得居住正義價值不斷退步。

議員簡舒培則批，過去被柯文哲稱為弊案的大巨蛋，明年又將成為柯卸任前剪綵的政績，但八年來的工程、合約內容改變、外界憂心的公安問題等，柯至今仍未清楚向市民交代。

柯︰我們做太多了 完全不擔心 議員︰浮誇吹噓

柯文哲還說，有些施政無法爭取到選票，但可留下更好的台灣給下一代，儘管長期民調低迷仍充滿自信表示，在八年任期屆滿將交出許多成績，「我們做太多了、完全不擔心」，必使台北有很大的改變。

議員呼籲柯收心、專注市政 「別再肖想當總統」

但議員們對此番言論均不買帳；苗博雅認為，作為首都的台北近年招商成績差、人口更在今年大幅衰退，柯卻浮誇吹噓，對嚴肅市政問題全無提出檢討及解決方案，淪週年慶式的個人宣傳活動；王欣儀也批，柯文哲常以行政資源作為選舉綁樁，且權責不清，讓副市長黃珊珊屢「跨界」剪綵曝光，根本「將市府當作民眾黨競選總部」。

王世堅重批，柯文哲第二任期淨想著總統寶座，就職滿七週年卻不斷自吹自擂、毫無檢討，完全是「講甲規畚箕，做無一湯匙（台語︰意為光說不做）」，呼籲柯「收心」別再想著選舉，勿專職當民眾黨主席、卻把市長當「兼差」，應把握最後一年任期專注市政。

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