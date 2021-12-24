北市前體育處長涉貪 停職確定

2021/12/24 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市政府秘書處專委孫清泉在擔任體育處（現改制體育局）處長期間，涉嫌收賄圖利業者，被依貪污罪判刑八年四月。孫清泉不服被停職，興訟要求撤銷，日前敗訴，停職確定。

懲戒法院一審考量孫清泉涉嫌利用職務機會，使特定民間團體得以取得公園場地優先使用權及場地使用費、保證金減免的優惠，涉犯貪污罪，九月二日又被台北地院判刑八年四月，褫奪公權六年，違失情節重大，裁定停止職務。

孫清泉不服，抗告主張他目前配置於總務組，屬「內勤靜態性質」，繼續執行業務對於公務秩序並無任何影響，且他尚有房屋貸款、小兒子就讀小學二年級須扶養，停職將使其生活陷入困頓。

懲戒法院二審指出，一審審酌後裁定先行停止孫清泉的職務，屬於職權的適法行使，至於實體認定的事項、懲戒種類等，則待另行開庭審理。合議庭認為原裁定無誤，駁回抗告，孫清泉確定停職。

此外，監院二○一六年九月起，九度發函北市府檢討孫清泉的懲戒責任，但北市府仍執意「俟刑事判決確定後再予處理」，讓孫繼續任職，直到監院十月彈劾，才函請懲戒法院裁定孫停職。監委認有重大違失，廿二日通過糾正北市府，要求議處失職人員。

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