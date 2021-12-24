為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    《北市國中女學生》月領200元買衛生棉 議員批配套不足

    2021/12/24 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕倡議月經平權，北市社會局明年編列六一○○萬元預算，補助全市三．一萬名國中女學生，每月發放兩百元商品券，讓學生自行選購生理用品款式與品牌。北市議會民政委員會昨審查該筆預算，議員王浩支持卻認為配套不足，應從國小階段開始補助，政策制定粗糙，最後該筆預算暫擱。

    北市府落實性別平權、打破月經污名化，今年九月新學起開始，在信義、士林、重慶、木柵及古亭國中，免費提供生理用品的試辦計畫。教育局陸續蒐集資料並進行民調，調查指出九十三％學生認為此舉對破除月經污名化有幫助。

    昨下午民委會審查該筆預算時，王浩直呼「這是詐騙案、騙子來了」，不解該政策為何只發給國中女學生，毫無性平概念，很多女生初經在國小五、六年級，甚至是四年級，初經來時手足無措，不應該只有國中，這是鋸箭法的福利政策。

    議員︰應擴及國小 預算暫擱

    王浩批評政策無配套也沒有平權概念，就是即興式預算也沒法源依據，大酸說市長柯文哲替副市長黃珊珊輔選的政策。教育局長曾燦金回答，五校試辦已經蒐集滿多資訊，經過討論選擇先從國中開始推動。

    曾燦金會後受訪表示，將於明年三月實施，全市國中女學生每人每月補助兩百元，初步規劃是從北市酷課APP的親師生學習整合平台，下載電子票券，前往指定通路領取，詳細計畫等招標後公布，未來視情況，延伸至國小或高中職女生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播