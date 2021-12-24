《北市國中女學生》月領200元買衛生棉 議員批配套不足

2021/12/24 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕倡議月經平權，北市社會局明年編列六一○○萬元預算，補助全市三．一萬名國中女學生，每月發放兩百元商品券，讓學生自行選購生理用品款式與品牌。北市議會民政委員會昨審查該筆預算，議員王浩支持卻認為配套不足，應從國小階段開始補助，政策制定粗糙，最後該筆預算暫擱。

北市府落實性別平權、打破月經污名化，今年九月新學起開始，在信義、士林、重慶、木柵及古亭國中，免費提供生理用品的試辦計畫。教育局陸續蒐集資料並進行民調，調查指出九十三％學生認為此舉對破除月經污名化有幫助。

昨下午民委會審查該筆預算時，王浩直呼「這是詐騙案、騙子來了」，不解該政策為何只發給國中女學生，毫無性平概念，很多女生初經在國小五、六年級，甚至是四年級，初經來時手足無措，不應該只有國中，這是鋸箭法的福利政策。

議員︰應擴及國小 預算暫擱

王浩批評政策無配套也沒有平權概念，就是即興式預算也沒法源依據，大酸說市長柯文哲替副市長黃珊珊輔選的政策。教育局長曾燦金回答，五校試辦已經蒐集滿多資訊，經過討論選擇先從國中開始推動。

曾燦金會後受訪表示，將於明年三月實施，全市國中女學生每人每月補助兩百元，初步規劃是從北市酷課APP的親師生學習整合平台，下載電子票券，前往指定通路領取，詳細計畫等招標後公布，未來視情況，延伸至國小或高中職女生。

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