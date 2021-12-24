今起連10天 北市取締酒駕大執法

2021/12/24 05:30

跨年、尾牙將至 全天候加強加密取締 酒駕同車乘客最高罰3千

〔記者蔡亞樺／台北報導〕歲末年終，即將到來的耶誕節、跨年，還有尾牙接踵而至，民眾過節歡聚常飲酒助興，恐有酒後駕車情況，北市警察局交通警察大隊表示，今起至明年一月二日、連續十天，執行「取締酒駕大執法」專案勤務，酒駕遭逮者，機車最高罰九萬元、汽車罰十二萬元，同車乘客也會被罰最高三千元。

公布前10大酒駕違規路段

交大統計，今年一月至十一月止，於易發生酒後駕車違規路段，前十名依序為民權西路、林森北路、長安東路一段、中正路、重慶北路四段、松仁路、萬大路、環河北路三段、新生北路一段、濱江街等。

北市交通局也統計，近三年酒駕事故死傷人數，二○一八年六十九人、二○一九年六十三人、二○二○年七十八人，今年截至十月止為四十四人；交大統計酒駕取締件數，二○一八年一萬二六九二件、二○一九年九三八三件、二○二○年四四六五件，今年一到十月則為二六三三件

機車最高罰9萬 汽車12萬

市警局已責由各分局針對易發生酒駕時（路）段及易肇事路段，妥適規劃勤務，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，強化執法強度及密度。交大表示，汽機車駕駛者經測試檢定酒精濃度超過標準，機車駕駛人將處一萬五千元至九萬元；汽車駕駛人處三萬至十二萬元；拒絕酒測者處十八萬元罰鍰。

呼籲使用酒後代駕等服務

交大表示，駕駛人酒測值若達到每公升○．二五毫克以上，同車滿十八歲以上的乘客將處六百至三千元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車，也能善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理。

交通局提醒，如有宿醉不勉強開車，若仍有用車需求，建議利用酒後代駕預約及服務。目前酒後代駕參考服務費以里程十公里為基準，收費不超過一千元；十公里以上，每兩公里加收不超過一百元；代駕服務件數屢創新高，今年到十一月達到七．六萬餘件。

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