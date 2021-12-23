48︰7 北市敬老金覆議案失敗

北市議會以四十八票比七票的結果，否決台北市政府提出的敬老金覆議案。（記者鄭名翔攝）

2021/12/23 05:30

應依議會原議決發放重陽敬老金 但市府將向行政院申請函告無效

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，要求北市府恢復發放重陽敬老禮金，但台北市長柯文哲反對並提覆議案，昨送議會採不記名表決，最終在藍綠黨團發出甲級動員令下，以四十八票比七票的結果否決該覆議案，北市府應依議會原議決發放重陽敬老金。但北市府昨態度堅決表示，將以違憲之虞向行政院申請函告無效；北市議員則痛批柯藐視議會決議、與民意對抗，覆議案未過，柯應公開道歉並負政治責任。

柯︰剩黨意代表 無民意代表

柯文哲於議會表決覆議案前，大動作召開記者會批國、民兩黨透過甲級動員、強迫亮票等方式，強迫議員違背良心投票，更慷國家之慨博取自身選票、犧牲社會長遠利益，強調此次表決案是「台北邁向進步城市的決戰日」，若覆議案未能通過，則此後北市「只剩黨意代表而無民意代表」。

台北市議會昨全數議員出席，共有六十一人，但主席、議長陳錦祥不參加表決，最終六十人參加，贊成原決議發放的有四十八票，反對則為七票，另有五人棄權，最終仍維持通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，等同柯文哲的覆議遭到封殺。

按台北市議會議事規則第六十條規定，若經出席議員三分之一同意者，即維持原議決案，若同意票數未達出席議員三分之二者，即不維持原議決案；也就是說，柯文哲想翻盤，就要有廿一名的議員表決反對該草案，但最後僅七名議員反對，柯文哲所提的覆議案宣告失敗。

國民黨︰申請函告無效只是拖時間

針對柯批議員帶頭違法、北市府將向行政院申請函告無效；國民黨團書記長王欣儀反批，柯提覆議案是藐視議會決議、與民意對抗，藉此污衊議員並造成世代對立。

王欣儀強調，黨籍議員以自拍影片佐證未跑票，仍符合覆議案不記名規則，嗆柯「別亂講話」，並認為市府後續申請函告無效只是拖延時間、不會成功，抹黑議會透過恢復敬老金作為選舉綁樁，如今覆議案仍未通過，柯文哲應公開道歉、如實執行。

對議會不信任 民進黨要求柯下台

民進黨議員洪健益批評，柯市府提覆議非同小可，是對議會不信任、公然對幹，這次市府覆議案失敗，柯市府要有人出來負責，他也一定會要求柯文哲下台，至於北市府向行政院申請函告無效，若最後又遭駁回，屆時柯要負的責任更大。

洪健益認為，柯現在只是在做政治考量，因他當初取消重陽敬老金得罪老人，已拿不到票，現在則轉向拉攏年輕人。

市府指立法權疑涉入行政權

北市府發言人陳智菡表示，北市府將對此違法違憲的自治條例依地制法第四十三條送請行政院「函告無效」；北市法務局長袁秀慧指出，此案已有立法權涉入行政權的疑慮，恐衝擊三權分立、互相監督制度，市府待收到議會決議函文就會向政院提出，但政院討論並無法定期限，暫無法確定後續期程。

台北市議會昨進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，以四十八票比七票的結果否決台北市政府提出的覆議案。（記者鄭名翔攝）

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