台北熊好券登記就當機 市府致歉︰流量大造成

「台北熊好券」前天早上九點開放第二波意願登記，但甫上路「台北通」App就當機再引發民怨。（記者鄭名翔攝）

2021/12/22 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府推出的振興加碼方案「台北熊好券」前天早上九點開放第二波意願登記，但甫上路「台北通」App就當機再引發民怨；北市府昨表示，首日已有七十八萬九千○二人完成登記，光一小時內湧入十五萬人登記的瞬間流量為第一波的四倍，導致系統負荷壓力過大，對於造成市民不便表達歉意。

一小時湧入15萬人 為第一波4倍

北市府秘書長陳志銘指出，九月廿二日第一波熊好券首日登記人數為十一萬八百八十七人，累積十五天後才達七十七萬三千○卅七人，但十二月廿日開放第二波登記人數就逼近八十萬人，瞬間爆量確為市府始料未及，對於系統負荷壓力過大導致台北通壅塞，資訊局立即調整系統資源、啟動分流機制，也對造成民眾不便致歉。

啟動分流機制 錯開登記時間

資訊局說明，為紓解爆量壓力，熊好券系統於廿日當天中午十二點後啟動分流機制，使民眾錯開「登記」按鈕的時間，以平衡系統負載，因此會出現排隊等候提示，造成民眾不便還請見諒。

北市府表示，熊好券共計發行五百四十五萬七千張，截至十二月廿日已完成兩百八十五萬四千筆交易，預估第一波至明年一月二日可完成三百七十五萬筆交易，屆時系統將回收未使用的一百七十萬張票券，並提供給參加第二波登記於明年一月三日辦理公開線上抽獎。

而第二波熊好券開放登記時間自十二月廿日至卅日止，民眾可透過台北通App點選喜愛的兩種票券，除住宿券維持一千元面額外，饗購、藝文、運動、市集券將分為五百、四百、三百、兩百等不同額度中獎機會，歡迎民眾踴躍參與。

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