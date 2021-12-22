北市菸廠路延伸段 僅供行人、單車通行

2021/12/22 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕因應大巨蛋明年營運，台北市政府計畫將菸廠路往東延伸至基隆路一段一○二巷，上個月說明會遭到居民強烈反對，北市交通局順應民意，採用居民所提「人本交通」方案，延伸路段未來不開放汽車通行，僅供行人、自行車通行，目前送中央文資委員會審查，若一切順利有望明年開工。

順應民意 不開放汽車通行

目前菸廠路是死巷，現場仍擺有鐵棚架、圍籬，因此車輛無法繼續往東前行，交通局打算擴寬，連結基隆路一段一○二巷直通到基隆路上，該延伸道路寬度約五公尺，工程經費將近三千萬元，委由北市新建工程處代辦執行。

但在地居民擔心，車輛灌進社區，造成社區交通壅塞及環境安寧，上個月十一日交通局舉辦地方說明會，數百位居民砲聲隆隆，居民要求興建行人徒步區，打造人本環境與節能減碳，不該讓車輛進入。交通局採納居民意見，最近修正完成計畫，並向市長柯文哲報告同意。

送文資會審查 可望明年開工

交通局科長楊靜婷指出，菸廠路延伸段原規劃車輛通行，但民眾怕車流進入社區，因此調整為人本交通方向，未來只提供行人、自行車通行，除非有緊急需求，開放消防車、救護車等救援車輛。由於不開放車輛，道路鋪面會調整，較符合人本環境。

楊靜婷表示，延伸路段位於國定古蹟範圍，透過鐵道博物館籌備處協助，在本月將該計畫提到中央文資委員會審查，由於該延伸路段的租金預算還在審查中，將依議會要求再與里長及居民溝通，若預算、文資審查等程序一切順利，可望明年開工，工期約七個月。

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