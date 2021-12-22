北市敬老金覆議案今表決 國民黨團防跑票決議錄影

台北市長柯文哲堅決反對恢復發放重陽敬老金，提出覆議案，議會今日表決，藍綠黨團將發動甲級動員。（資料照）

2021/12/22 05:30

要求議員用手機全程錄影 柯文哲︰採不記名投票 要求拍照投票已違法

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，要求台北市政府恢復發放重陽敬老禮金，但台北市長柯文哲反對，提覆議案今送議會採不記名表決，北市議會藍綠黨團今將發動「甲級動員」，決戰北市府；國民黨團為防跑票，黨團會議後決議，因採不記名表決，需用手機全程錄影按「贊成」的過程，沒完整錄影表決過程者將罰款一萬元，並送黨部考紀會處分，創下台北市議會首例。

柯文哲昨出席信義區里長市政座談會前受訪時批，按法令覆議案應採不記名投票，國民黨團以「甲動」要求議員拍照記名投票已違法，批議會若帶頭違法，將無法令社會大眾信服。

柯文哲上任後取消台北市六十五歲以上長者每年一五○○元的重陽敬老金，國民黨團上月重啟審議冰凍兩年的「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，經表決通過不排富版本，要求北市府恢復發放敬老金，但柯堅決反對並提覆議案，遭藍綠議員砲轟不尊重議會，若覆議案未通過，柯應負政治責任。

藍綠黨團發動甲級動員

依照台北市議會議事規則第六十條規定，若經出席議員三分之二同意者，即維持原議決案，若同意票數未達出席議員三分之二者，即不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前相同之決議。

按贊成過程 影片須回傳

國民黨團會議決議，在大會表決前，由書記長王欣儀代表黨團發言譴責柯市府，黨內議員將名牌置於表決器前，於表決時起立，並同時自行以手機於開始表決至議會宣布表決結束期間全程無間斷錄影，按「贊成」原決議議案，表決錄影畫面於表決結束後立即回傳影片至黨團群組。

藍︰違者罰1萬 送處分

國民黨團指出，因該案屬重大議案，違反甲動、黨團決議及無完整錄影表決過程並回傳影片者，除罰款一萬元，還會送黨部考紀會處分。

綠︰黨員直接投票即可

台北市議會民進黨團總召梁文傑受訪表示，民進黨有甲級動員，就是黨員直接投票，並無其他要求，兩黨政治文化不同。

台北市長柯文哲先是連兩天在臉書重申「反對一次性福利津貼發放」，稱普發敬老金將使明年花費十．八億，十年後將達十四億，昨再批，按法令覆議案應採不記名投票，國民黨團以「甲動」要求議員拍照記名投票已違法，轟議會若帶頭違法，將無法令社會大眾信服。

柯重申不該舉債濫發

柯文哲重申，普發重陽敬老禮金並不困難，因為用的不是自己的錢，而是納稅人的血汗，但作為負責任的政府，不該舉債濫發、債留子孫，喊話「可以不支持柯文哲，但必須支持台灣長遠未來」，強調「反對一次性福利津貼發放。」

另外，時代力量台北市黨部昨開「議會大撒幣，世代不正義」記者會，針對該案和柯立場一致，質疑增加財政負擔的自治法規，違反行政、立法分立原則的疑慮，覆議案若沒成功，恐成議會大撒幣開先例。

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