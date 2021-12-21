台北燈節三麗鷗家族 週四見面會

台北燈節推出AR虛擬燈區。 （觀傳局提供）

2021/12/21 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北燈節在艋舺展至二十六日，活動結合會跳舞的實體主燈秀與線上虛擬燈區，現場賞燈人次已累積數十萬、線上直播也吸引近二十萬人觀看。本週四起布丁狗、雙星仙子等卡通人物還會在燈區舉辦見面會，與大小朋友同歡。

台北燈節採線上、線下並行，主燈「祈福舞尊New」從每天傍晚五點亮燈到晚間十點，每半小時上演主燈秀，絢爛燈光搭配九天民俗技藝團以及數字搖滾樂團大象體操共同創作的音樂；另外還有「七彩」、「八寶」、「新世界」三大主題燈區。

萬華區的好好看公園特別打造「Kids Paradise」小孩天堂燈區，十二月二十三日、二十四日、二十六日下午還有三場見面會，大小朋友可與布丁狗、雙星仙子、阿奇&毛毛等卡通人物互動拍照。

另有隱藏版AR虛擬燈區，民眾上燈節官網，或用手機掃描康定路與廣州街口、和平西路口、艋舺大道口三處現場指示牌掃QR code，並下載手機APP，即可享受超現實的燈節視覺體驗。虛擬燈節三燈區包括，一顆顆的大燈籠佈滿天空的「燈籠高高掛」、呈現主燈NEW打籃球的英姿「PLAY BALL」、在萬華艋舺老街緩緩漂浮的「來自深海的水母」，用手機也能賞燈。

台北燈節推出史上第一個會跳舞的主燈。 （觀傳局提供）

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