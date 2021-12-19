北市公投投票率47％ 全國最高

四大公投案，北市投開票所開票情形。 （記者蔡亞樺攝）

2021/12/19 05:30

2起撕毀選票案件 4項同意票皆勝過不同意票

〔記者蔡亞樺／台北報導〕昨天四大公投，北市發生兩起撕毀選票案件，雖然整體投票率低迷，北市投票權人數共二一五萬五四一六人，平均投票率約四十七．○七％，仍是全國投票率最高縣市；然而，四大公投案全國不同意票皆高於同意票，北市卻呈現「反轉」，四項同意票皆勝過不同意票。

1745個投開票所 普遍未見人潮

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁公投案昨上午八時投票，全市一七四五個投開票所，普遍未見人潮，甚至鮮少見到年輕人身影，有人甚至不知道有公投，還有年輕人表示，不知道有什麼公投案，或是看不懂題目不想去投。

北市一七四五個投開票昨晚八時全數開票完成，北市選舉委員會統計，重啟核四案同意五十一萬四二三二票、不同意四十九萬六九二票；反萊豬進口案同意五十三萬三八九○票、不同意四十七萬二一四七票；公投綁大選同意五十三萬九七四七票、不同意四十六萬六○二二票；三接遷離案同意五十三萬二六四二票、不同意四十七萬二二二七票。

「選戰章魚哥」天玉里 投票率47％

被稱為「選戰章魚哥」的天玉里因人口、年齡結構與北市相似，最後開票結果與大選相近，是所謂選戰指標里。市選會指出，天玉里總投票人數七三四五人，昨實際投票為三五○三人，投票率為四十七．七二％。

重啟核四案與全市結果不一樣

市選會統計，天玉里的重啟核四案與全市整體的投票結果不一樣，同意一七二六票、不同意一八○九票；反萊豬進口案同意一七九八票、不同意一七三七票；公投綁大選同意一七九二票、不同意一七四一票；三接遷離案同意一七九六票、不同意一七三三票。

另外，市選會指出，內湖、大安區各有一起撕毀選票事件，因投票民眾嫌選票不乾淨要換，但依規定不能更換，該民眾沒有將票投進票匭，反而撕毀；公投票領了就一定要投進票匭，不得將公投票撕毀或攜帶出去，否則違反《公投法》。

在北市萬華區一投票所則發生民眾帶公司的職名章去投票，而非個人私章，選務人員謹慎起見，第一時間並未讓該民眾投票。市選委會表示，未帶私章也可按指紋，該民眾已經完成投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法