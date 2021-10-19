北市家長會年捐逾6千萬 議員︰變學校小金庫

2021/10/19 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕學校家長會常針對學生校園花費捐款，不過台北市議員王欣儀昨指出，台北市教育局明明有針對學校編預算，各級學校家長會一年總捐助金額仍超過6000多萬元，變成學校小金庫。王呼籲教育局針對家長會捐助項目範疇訂定規範，但教育局表示，學校與家長常針對需求討論，不太可能明確要求家長不捐款。

王欣儀接獲家長會反映，學校校務經費部份要靠校內募款或家長會捐款，雖然目前規範家長會募款是「自由樂捐」，但有學校會「編列預算」請家長會贊助，金額若太大，有家長會長受不了還要跟校方協議，經學校同意後才刪除。

王表示，校園花費若可由教育局編列預算支出，就不該由家長會買單。

王欣儀調閱109學年度台北市各級學校家長會捐贈清冊發現，「冷氣」購置經費是捐助大項，近一年光是購置冷氣費用就高達2467萬，佔全年家長會捐助總額4成，很多學校裝設冷氣費用都超過百萬元。王也質疑，教育局明明沒出錢，卻常宣稱要完成校校裝冷氣，根本在「割稻尾」。

教局︰ 不太可能要求家長不捐款

教育局解釋，冷氣非學校必要教學設備，過去北市學校是由家長捐贈冷氣、教育局負責電力系統改善工程經費，雙方一起推動。教育局也說，各學校都會針對物資編列預算，但有時家長仍想提供學生更好品質的物資，學校與家長也常會針對學生需求討論，不太可能明確要求家長不要捐款。

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