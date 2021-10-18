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    首頁　>　臺北市

    北市長者莫德納第2劑 6.2萬人預約

    2021/10/18 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市昨天並無新增武漢肺炎確診個案，疫苗也持續開放預約，北市長者莫德納疫苗第二劑網路預約在昨中午截止，這次共有6萬2341人預約、104家院所額滿。

    北市衛生局表示，65歲以上長者及55歲以上原住民莫德納疫苗第二劑網路預約在昨天（17）日中午截止，這次共6萬2341人預約、104家院所額滿，長者預計10月22日至27日接種。民眾若符合資格、卻未在系統預約，仍可於10月19日至20日上班時間向台北市12區區公所電話預約接種。

    位於花博爭艷館的台北市大型接種站也持續接種，今天（18）接種疫苗是BNT第一劑，施打對象是45歲以上民眾、12至22歲等符合第11期條件民眾，疫苗量能將有1萬4000劑。

    明天（19）接種疫苗則是AZ疫苗第二劑，施打對象是7月22日前已接種AZ第一劑的18歲以上民眾、7月30日前已接種AZ第一劑的54歲以上民眾，屆時疫苗量能將有1萬4000劑。

    衛生局提醒，民眾接種疫苗後可能有體溫超過38℃的發燒反應，一般約48小時就會緩解，如果發燒超過48小時、或出現呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，就要儘速就醫釐清病因。民眾如果有疫苗接種疑問，可撥打防疫專線（02）2375-3782或1999市民熱線詢問。

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