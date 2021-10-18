《莫讓「城中城」憾事重演》北市西寧市場、獅子林大樓 公安不合格

萬華區42年的複合性住商混合建物獅子林大樓，自2019年起公安檢查便逾期未申報，但北市府卻消極以對。 （記者郭安家攝）

2021/10/18 05:30

全市有124棟高風險建物 無管委會的「黑數」公寓眾多 議員疾呼北市府應積極作為

〔記者鄭名翔／台北報導〕高雄市「城中城」大樓火警釀46死，也燒出老舊複合式大樓的公安問題；台北市長柯文哲於事發後隨即至萬華區西寧大樓視察，但經查北市類似大樓包括西寧國宅內的西寧市場公安申報不合格、獅子林大樓則自2019年起逾期未申報，還有許多建物於2017年至今都未申報，市府卻遲無積極作為，恐淪公安死角，另還有眾多無管委會的老舊公寓「黑數」，根本無法可管。建管處指出，將於本週進行12棟建物的防火避難設施及安全設備等相關公安檢查，但確切稽查名單至今未決定，尚待與相關局處商議，令議員疾呼台北市政府應提高積極作為，避免憾事重演。

建管處要安檢12棟 名單仍未定

北市建管處專門委員鄭大川表示，均要求各大樓於期間內申報，若逾期未申報則先針對管委會等管理單位開罰，安檢不合格則限期1個月內改善，若嚴重逾期或期限內未完成改善者，可依照建築法開罰6至30萬元；目前消防局已列管124棟高風險複合型建物，建管處也將於本週進行12棟建物的防火避難設施及安全設備等相關公安檢查，但稽查名單至今未定。

2068集合住宅 135件逾期未申報

北市自2014年起將11層以上集合住宅納入應辦理公安申報範圍，據內政部營建署資料顯示，北市須申報的集合住宅共2068處，統計逾期未申報高達135件、申報不合格則有19件，許多建物於2017年至今便未申報，市府卻遲無積極作為。

獅子林大樓 2019年起就沒申報

而城中城大火發生後，北市府列出124棟高風險複合型建物，柯文哲趕在隔日便至含市場、出租國宅、行政公署的西寧綜合大樓進行視察；然而據營建署資料顯示，西寧大樓一樓市場於今年9月公安檢查申報不合格，而鄰近且知名的42年複合性住商混合建物獅子林大樓，則自2019年起公安檢查便逾期未申報。

信維大樓、南機場國宅 受關注

除法定須申報的建物外，尚有許多環境惡劣、處處藏危機的老舊住商大樓，例如位於大安區精華地段的信維大樓，被批為「城市毒瘤」；位於南機場夜市內的南機場國宅雖逐步進行都更，但進度緩慢、周邊複雜環境加上南機場市場公安也逾期未申報，同樣成為當地隱患。

議員籲輔導大樓申報對症下藥

議員許家蓓表示，北市老舊複合式大樓眾多，單靠輔導成立管委會也難治本，且消防公安規定與時俱進變更，建管處應積極輔導各大樓進行申報，並針對不合格處對症下藥解決，否則僅靠消極令限期改善、甚至祭出罰鍰也無濟於事，尤其稽查、申報均為基本要求，市府還須提出積極、立即性政策引導老屋安全改善，否則市長帶隊視察西寧大樓也只是徒做表面功夫。

11樓以下免申報 也有公安疑慮

許家蓓指出，許多免申報的老舊建物仍存在耐震係數不足、公安、消防、逃生設備缺失等問題，且住戶既多且類型複雜，市府須主動定期追蹤，切勿讓11樓以下的老舊建物成為公安黑數，呼籲市府既要清查就不該頭痛醫頭、腳痛醫腳，須納入免申報但有公安疑慮建物輔導改善，避免憾事發生。

北市西寧國宅內的西寧市場，公安申報不合格。（記者鄭名翔攝）

萬華區42年的複合性住商混合建物獅子林大樓，自2019年起公安檢查便逾期未申報，但北市府卻消極以對。 （記者郭安家攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法