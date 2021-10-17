北市府拿違建標租 議員︰賺不義之財

2021/10/17 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲曾說「違建是國恥」，但北市議員戴錫欽發現，台北市政府竟把9件違建案標租，出租後點交物件時也沒有發現，被民眾檢舉後，北市府才「被迫查報」，這無疑打臉柯的說法，私下賺取違建不義之財。對此，工務局承諾將全面清查，新違建理論上都要拆除，會再做確認。

工務局承諾將全面清查

戴錫欽指，目前共10件被查報且尚未拆除的違建案，其中9件違建在標租前已存在，分別為台北自來水事業處在士林區、萬華區標租的3戶，及財政局在中山區、中正區及萬華區標租的6戶。其中北水處位於捷運南京三民站周邊6戶2層樓建物頂樓，新增違建做套房使用已存在多年，北水處在去年11月招標前竟未發現，決標簽約後迄今，也未排除該違建，迄今仍持續存在。

工務局長林志峯說，因1994年以前的違建沒有即報即拆問題，比照民間如是新違建，理論上要拆除，還要再確認。

北水處長陳錦祥說，5月重新招標前，已把新違建拆除，租出去點交前都已拆到不能使用，而9月份還是被認定有新違建，會再請建管處協助處理。對於部分違建在新北標租，財政局長陳家蓁說明，招標文件都有陳述，而修繕既存違建事宜，會協助承租者和新北協調。

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