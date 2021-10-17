《北市》剷綠地擴建停車場 議員批圖利財團

北市動物園對街的道南河濱公園，民眾不滿市府正拆除綠地，將擴建停車場。（王先生提供）

2021/10/17 05:30

ZOO Mall開發 市府︰投資人有收益 要計入權利金

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立動物園旁ZOO Mall開發案在市長柯文哲任內爭議不斷，明年將以生態主題園區BOT及OT案招標，成捷運環狀線Y1站節點。台北市議員簡舒培發現，開發案將闢新停車場，但台北市政府為了找財團出資，竟把動物園對街的堤外河濱公園綠地剷除，由市長第二預備金出資費1689萬元，將堤外停車場擴建，一併給財團營運，形同慷市民之慨，過去五大案翻版。

居民︰柯違背綠色運輸政策

捷運局主秘王偉回應，ZOO Mall基地開發，受限地形只能蓋200個汽車格，雖然地下停車場會因捷運工程先做好，但它還是毛胚屋，需等到地上的生態園區案竣工，停車場才能提供，期間仍有停車需求，只能在河濱公園擴建停車場，更何況該處停車位假日一位難求；而未來投資人有堤外停車場收益，也要計入權利金。

此事曝光源自在地居民王先生投訴，他提供10月9日照片指，堤外停車場假日使用5、6成，平日使用不到1成，市府沒有交通數據，就宣稱假日有觀光客會開車。王說，本來要多鼓勵搭乘大眾運輸，環狀線Y1站目的也是如此，但柯違背自己的綠色運輸政策，把公眾使用的河濱公園綠地，圖利給財團營運。

簡舒培發現，市府為了擴建動物園對街的道南堤外停車場501個汽車格，要拆河濱公園槌球場、花圃、飲水台、告示牌、草皮，停車場出入口之人行道，從6.5公尺縮減為2.5公尺，留作車道。

根據會議記錄，官員為了動支市長第二預備金做工程款，由北市府副秘書長李得全6月開會決議，交到市長室之報告，要補充停車場假日空間使用狀況、租金收入比較；會中建議以假日尖峰作為供需分析，稱「才能呈現停車位不足之狀況」；並決議，要將堤外停車場一併劃給投資人招商。而該案在今年7月獲得柯文哲同意，並動支二備金。

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