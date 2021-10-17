7千萬打造 北市交六公車站空蕩蕩

位於行旅廣場的交六公車站區，靠近忠孝西路的「路側」候車亭，時常空蕩蕩沒人等車。（記者蔡亞樺攝）

2021/10/17 05:30

尖峰時間也冷冷清清 民眾指設計錯誤、好浪費 公運處︰將滾動式檢討

〔記者蔡亞樺／台北報導〕位於台北市行旅廣場的交六公車站區，台北市政府耗資近7千萬元打造，還提供免費無線上網、手機充電服務，然而，2017年啟用至今不僅有公車路線退出，尖峰時刻候車亭也空蕩蕩，嘸人等車，淪為蚊子公車站，民眾直呼好浪費、設計錯誤。北市公共運輸處坦言，使用率低，將滾動式檢討並調整路線。

提供免費上網 手機充電服務

台北市長柯文哲任內推動西區門戶計畫，被柯視為一大政績，國光客運台北西站還配合拆除，改建成行旅廣場，並闢建交六公車站。多達34條公車路線天天停靠在台北車站前忠孝西路側的交七廣場，其中9條公車路線移到交六，以分散忠孝西路塞車的車流。

交六公車站分為「路側」與「月台」兩處候車亭，設有4G智慧型站牌，提供公車進站時刻、天氣、悠遊卡餘額查詢等功能，且建置太陽能發電系統，甚至有免費無線網路和手機充電用的USB插座，經費7千萬餘元讓柯文哲曾抱怨，有夠貴。

有路線退出 淪「蚊子公車站」

目前「月台」候車亭共有6線公車停靠，包括14、39、232、299、652及藍一路，往三重蘆洲、新莊方向的公車，在下班尖峰時刻有較多乘客在等車，其他時間人潮來來去去。至於靠忠孝西路的「路側」候車亭原有3條公車路線停靠，但民眾發現，如今只274、600這2線公車停靠。

公車族陳先生說，這個路側候車亭幾乎不見人影，冷冷清清，就算晚間6、7時的尖峰下班，也沒人站在候車亭；民眾楊小姐說，她下班經過北車時，常常看到公車站沒人，政府設計錯誤，浪費公帑。

公運處坦言 使用率低

公運處科長郭建辰表示，當初交六啟用前，市府內部討論公車路線配置也是討論滿久的，為降低影響忠孝西路的龐大車流，因此將交七廣場的部分公車路線，拉移到交六廣場，到目前沒有乘客或公車駕駛不良的反應。

郭建辰並指出，交六公車站的路側候車亭使用率確實低，考量公車路線停靠與忠孝西路的車流動線，目前暫時沒有調整公車路線的計畫，但會做滾動式檢討。

公運處補充，視人潮與路線做調整，例如放寬通勤專車路線可以停靠在交六站區，以提高候車亭的使用率。

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