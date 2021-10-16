北市8樓以上建物 明年起須公安申報

台北市「西寧綜合行政大樓」，1982年完工，為地下1層、地上16層的建物。（記者楊心慧攝）

2021/10/16 05:30

11樓以上複合型大樓 共124棟須做安檢 柯P︰修法強制設管委會

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄鹽埕區40年屋齡的「城中城」，14日凌晨發生大火造成嚴重傷亡，引起各界關注，凸顯大樓消防安全管理問題。台北市長柯文哲、副市長黃珊珊昨臨時增加行程視察西寧國宅，柯表示，以前內政部規定16樓以上才會對公共區域做公安檢查，2014年起北市11樓以上就要檢查，北市這類複合型的大樓有124棟。台北市政府隨後也宣布明年1月1日開始，8樓以上須進行公安申報。

僅4成大樓設管委會

被問到北市僅有4成大樓設管委會，柯文哲表示，2003年以後的新建大樓，大部分都有強制設管委會，之前的確很多都沒有，北市大樓多，確實有一些未設管委會，但北市府有專案輔導小組要求設管委會，他認為現在只能用勸導的方式，乾脆直接修法比較快。

柯文哲重述，應要先強制設立管委會，後面問題再解決，尤其舊高樓建築物，至於西寧國宅，在西區門戶計畫是最後一個大的子計畫，北市府認為這是海砂屋要拆，但拆前仍要維持安全，舊大樓很多公安很難修到好，都更重建是解決目前問題最根本辦法。

將透過獎勵機制輔導設置

副市長黃珊珊補充說明，原本2014年以後11樓以上要公安申報只有北市要做，從去年錢櫃大火後，進一步要求8樓以上就要開始公安申報，將從明年1月1日開始施行；管委會的部分，北市目前7、8、9樓建物只剩下幾處沒設，較多的是5樓以下沒設，現在結合都市危險及老舊建築物加速重建條例，後續將透過獎勵機制輔導設置，待疫情穩定後就會開始推動。

視察西寧國宅 老舊磁磚掉

西寧國宅、市場被稱為「西寧綜合行政大樓」，位於台北市萬華區福興里西寧南路4號，1982年完工，為地下1層、地上16層的建物，裡面包含476戶國宅、市場、聯合醫院等，雖然屋齡只有39年，但外牆老舊常有磁磚掉落，將近80%的樓層混凝土中性化，導致鋼筋的保護層減少，造成鋼筋腐蝕影響結構強度，部分樓層混凝土氯離子含量超過標準值。

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