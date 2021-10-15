台中確診者 到過台北神旺大飯店

2021/10/15 05:30

〔記者蔡思培、郭安家／台北報導〕台北市東區明曜百貨有確診者足跡，前天停業並清消。台北市衛生局昨又公布這位確診者詳細足跡，個案還到過台北神旺大飯店、神旺澄日本料理、神旺大飯店伯品廊餐廳等地點，相關場域已清消。

案16423是台中市個案，曾在10月9日、10日到台北找家人聚會，9日下午3點30分至10日10點50分停留台北神旺大飯店；9日下午5點40分至7點到神旺澄日本料理；10日上午8點30分至9點30分到神旺大飯店伯品廊餐廳。個案到過的飯店、料理店、餐廳已清消，料理店、餐廳停業3天。

個案也曾於10月10日上午10點56分至12點30分到過大安區明曜百貨，並在百貨內的宜得利、大創百貨久留。明曜百貨已完成清消、停業，久留店家停業3天。衛生局針對個案在北市的1位接觸者採檢、結果為陰性，並發送1808則關懷簡訊，提醒與個案足跡重疊者注意自身健康。

民眾打過期疫苗？ 康寧醫院：批號誤植

另外，台北市議員林穎孟爆料，台北市政府疑將AZ疫苗放到過期、注射人體，市長柯文哲反嗆「抹黑」，解釋是批號誤植。不過，林穎孟昨表示，受害者除大安區醫院4人，還有第2家醫院，有3位民眾在康寧醫院注射疫苗的批號顯示過期，引發民眾擔心。對此，副市長蔡炳坤說，批號誤植，絕沒有打到過期疫苗。

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