鼓勵生育未見效 北市獎勵金去年剩逾億

台北市政府9月起調整生育獎勵金，第三胎以上補助2.5萬。 （資料照，台北市政府提供）

2021/10/15 05:30

出生人數年年減 北市鎖定第三胎加碼至2.5萬 民眾批看不出市府誠意

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市少子化日漸嚴重，5年來出生人口數減近9000人，去年出生人數更跌破2萬人，市府雖每年編列4、5億元預算提供每胎2萬元生育獎勵金，但預算沒有用完過，去年更剩下1億多元，今年截至9月還剩2億多元。北市府9月起調整台北市生育獎勵金制度，將第三胎以上獎勵金加碼到2.5萬元，一、二胎獎勵金維持2萬元，市議會認為補助太少、且從第三胎才加碼，難有獎勵效果；民眾表示，加碼竟然鎖定第三胎，看不出政府想刺激生育的誠意；台北年輕人也說，即便加碼到5萬元也不會想生小孩。

去年第三胎以上僅1543人

台北市出生人口持續下降，2016年共有2萬7992人出生，到2020年出生人口僅1萬9029人，第二、三胎出生數也大減，第二胎從2016年1萬1151人減少到2020年7293人；第三胎以上出生人數也從2016年2056人減少到2020年1543人。

議員促第二胎就提高到2.5萬

此外，台北市每年編列生育獎勵金預算也逐年下降，2016年5.7億元，今年只剩4.6億元，明年還將降為3.8億元。市議會民政委員會呼籲民政局，應將第二胎生育獎勵金提高到2.5萬元、第三胎加碼提高至3萬元，若未來人口暴增，就動用二備金支援，不過民政局長藍世聰並未答應。

議員游淑慧指出，一個小孩養到20歲需要很多錢，5000元可能一個月奶粉尿布錢都不夠，市府推獎勵就不要苛刻。她質疑，過去生育獎勵金沒加碼，民政局一年預算都編4億多元，現在推出第三胎加碼，預算竟縮編成3億多元。游還說，北市發放生育獎勵金應該要求提供租約、房屋所有權狀等居住資訊，不能只遷戶口就拿錢、享受北市資源。

民政局：鼓勵生育須其他配套

藍世聰表示，過去預算估得不準確，明年如實編列才會大幅降下。

藍世聰說，新的生育獎勵金措施9月已實施，不應10月又修正，補助也不是鼓勵生育唯一方法，還要生活環境、其他配套；且北市生育獎勵金在六都只輸給每胎都補助3萬元的桃園市。但游淑慧質疑，北市物價、房租都比別人高，除非把房價壓到跟桃園一樣才能比，北市應比照桃園將補助提高為3萬元。

一位50多歲媽媽表示，家裡小孩從小養到成人花費數百萬元，一次性生育津貼從2萬元加到2.5萬元，不痛不癢，且這次加碼對象竟然還鎖定第三胎，完全看不出政府有誠意要刺激生育。

未婚青年：不因補助提高就生育

未婚的30多歲張姓民眾說，生小孩後花費大，「一胎補助到5萬元也沒幫助！」他表示，如果想要生小孩，會是考量到家族傳承，不會因為生育補助提高就想生。

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