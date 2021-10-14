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    首頁　>　臺北市

    大稻埕情人節週末登場 煙火秀480秒

    2021/10/14 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕「大稻埕情人節」活動將於10月16日晚間7點至9點在延平河濱公園登場，屆時有魏如萱等5組藝人表演，8點還會發送480秒煙火秀。北市府當天也將進行交通管制，淡水河3號到5號水門從16日上午6點起管制車輛只出不進，下午3點30分起，1號到6號水門全面禁止車輛進出，晚上6點起，活動周邊市區道路實施交管。

    今年大稻埕情人節將有魏如萱、曾沛慈、告五人、卓義峯、張心傑等5組藝人演唱，晚間8點10分還會施放480秒煙火秀。這次煙火以「自由戀，愛無限」為主題，將用大型火彈震撼開場，並有愛心、笑臉等造型花火在夜空綻放，緊接著是3D動態焰火彈、巨量連續炸花，帶給民眾難忘浪漫夜晚。

    這次現場僅開放3000人入場，台北市觀光傳播局事先已抽出1500個名額、每人可攜帶1位同伴。中獎民眾可在活動當天下午5點起入場，中籤者要攜帶手機，並依現場工作人員指引出示憑證入場。但未中籤民眾仍可透過台北旅遊網臉書、壹電視Next TV臉書收看直播。

    台北市觀光傳播局表示，活動當天上午6點起，淡水河3號到5號水門會管制車輛只出不進；下午3點30分起，淡水河1號到6號水門全面禁止車輛進出（包括自行車）；下午6點起活動周邊市區道路也會實施交管，部分公車會改道、站位取消停靠，堤外停車場及相關道路停車格也會取消。

    至於行人、自行車管制部分，觀傳局長劉奕霆說，當天下午2點就會進行活動場域清場，3號到5號水門也禁止民眾進入，煙火施放後則會視人潮疏散狀況彈性實施只出不進的管制措施；交通局也說，管制區內微笑單車租借站從晚間5點暫停營運至11點。

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