預算墊付案沒過 台北熊好券抽獎再延

台北市議會財政建設委員會昨上午因議員出席人數不足，最終流會。 （記者楊心慧攝）

2021/10/14 05:30

財委會昨上午流會 下午通過 附帶4項決議 但議會大會已結束 最快27日審議

〔記者楊心慧、蔡思培、鄭名翔／台北報導〕台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」因違背預算審查程序，5億預算墊付案上週被北市議會提譴責並暫擱，熊好券抽獎因此從8日延期到15日，議會財政建設委員會原力拚昨通過直接送下午大會；未料，議會大會比財委會先結束，雖最後通過財委會，但還要通過大會才算數，且議員提4項要求，其中是台北市長柯文哲要在該案二讀前到議會道歉，並留下會議紀錄；不過下週三沒排大會，最快需10月27日才能通過墊付預算案，等同熊好券抽獎將再延兩週，

柯文哲放低姿態 指時程急迫

柯文哲昨中午赴議會向國民黨團說明本會期政策性預算及優先議法案，遭國民黨議員砲轟，北市府對議員建議仍置之不理，猶如將議會當作「橡皮圖章」；柯昨於現場放低姿態，並表示因時程急迫，針對過程中未盡詳細說明之處向議會道歉，仍希望議員協助通過此筆預算，讓許多嗷嗷待哺的店家能獲振興支持。

副市長黃珊珊昨表示，將按議會程序，意願調查部分，時間到會先截止，但議會預算通過後再公告抽籤。

議員要求柯道歉 留下會議紀錄

財委會昨三度續審，議員轟市府道歉公文欠誠意並暫擱5億元預算，財委會前天決定於昨天臨時加開審議，若通過便直接送大會審議，力拚昨通過，但財委會上午因該委員會議員出席人數不足，最終流會，北市議員、委員會主席楊靜宇決議延到下午1時45分開會，盼財委會審完能立刻送大會討論，別耽誤到熊好券抽獎時間。

財委會表定13時45分，但14時17分現場議員人數才達法定開會人數，議員林亮君、邱威傑、苗博雅認為本次讓預算墊付案通過，是為了市民才同意，仍要譴責柯市府，並要求附帶4項決議，獲財委會議員同意，不過決議內容討論較為耗時，14時在議場進行的議會大會已在14時42分散會，來不及送大會討論。

未來活動不得限定台北通會員

附帶決議包含市府應在活動結束的4個月內，完成第三方公正單位執行熊好券振興成效評估報告，送議會備查（饗購券及市集券應核銷9成以上）、市府研議未來舉辦振興抽獎活動，登錄報名應有多元管道，不得限定台北通會員參加、市府或直接持股達50％以上的公司，不得參與本市辦理的振興活動、柯文哲12日受訪發言，不尊重議會審查權，導致產生諸多程序瑕疵，根本毫無悔意，柯應在二讀前到議會道歉，並留下會議紀錄。

秘書長︰登錄15日截止

市府秘書長陳志銘會後受訪表示，抽籤時間會在府內討論，登錄會在15日截止，議員要求降低門檻部分，開放介面可做，需評估後續作業成本，目前先以台北通為主。

由於下週三議會沒排大會，而是讓柯文哲進行預算報告，因此預算墊付案無法在下週三討論、通過，最快要等10月27日議會大會才能審議。

會後議員及官員們討論，最後北市議員、委員會主席楊靜宇決議延到昨下午1時45分開會。（記者楊心慧攝）

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