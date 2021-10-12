北市災準金 議員批動支一團亂

2021/10/12 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕5月爆發嚴重本土疫情導致台北市政府的災害準備金捉襟見肘，但北市議員吳沛憶發現，副市長黃珊珊先對外宣稱災準金僅剩1億多，但隔天市府送交書面資料卻有2.4億餘元，且各局處動支管控落差大，府級管轄的執行率竟是最差的35.16％，另還有許多「救命錢」虛報情形，要求市府檢討改善。

黃珊珊︰疫情難預測 執行率暫無法論定

黃珊珊解釋，各機關原均有匡列災準金額度，但因5月爆發嚴重疫情，災準金幾乎用罄，緊急註銷部分工程款並重新檢討分配，相關調度都有公文、絕不可能做假，且後續還有3個多月時間，疫情也難以預測，因此暫無法論定執行率；黃也強調，災準金非屬一般公務預算，僅用於災害上，「能完全不用才是最好。」

吳沛憶指出，黃珊珊先於9月14日對外宣稱北市災準金僅剩1億多元，與隔天市府呈送議會資料2.4億餘元有極大落差，且作為市民「救命錢」的災準金目前整體動支執行率約71.8%，其中消防局執行率破9成、教育局及工務局超過8成最為精實，但府級管轄的執行率卻僅35.16%，顯見管控不彰。

吳沛憶列舉，如資訊局動支3500萬元災準金進行「台北通硬體擴充」，後又無故作罷，且此案是否符合災準金支出規定也令人質疑；另勞動局「你上工，我加薪」紓困方案，原計畫動支6250萬元，最後卻僅申請900萬，落差達5000萬，凸顯市府規劃、支用一團亂。

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