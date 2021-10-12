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    防疫「神奇機台」使用率低 北市竟再砸671萬加購

    台北市政府過去於南門市場推出結合「實聯制、量體溫、人流管控」功能機台。（台北市政府提供）

    台北市政府過去於南門市場推出結合「實聯制、量體溫、人流管控」功能機台。（台北市政府提供）

    2021/10/12 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府過去於南門市場推出結合「實聯制、量體溫、人流管控」功能機台，但因程序繁瑣、多數顧客使用不慣，使得該機台日均使用僅42.5人次，但北市府卻要再斥資671萬加購81台，建置於各市場，令議員苗博雅怒批，市長柯文哲自詡的「神奇機台」未能將防疫化繁為簡，反而徒耗公帑，最後恐淪「口罩販賣機翻版」。

    市場處︰疫情趨緩才降低

    對於「神奇機台」使用率低，北市市場處長陳庭輝表示，6、7月使用率仍屬可觀，隨疫情趨緩才降低，且機台能有效降低人與人的接觸，須持續為防疫做足準備，一旦疫情再發需要人流管制即可使用，因此向市長申請採購81台，並依照共同供應契約完成採購作業；北市資訊局長呂新科則說，此系統可輔助實聯制分流管理，包括採身分證尾數單雙號入場作業等，可將各項功能多元整合於設備上，再持續優化便能與現場作業及推廣相結合。

    增購81台 議員怒批浪費

    北市府於6月推出「市場實聯分流管理資訊站」試辦計畫，於南門市場放置5台結合「實聯制、量體溫、人流管控」功能機台，柯文哲前往視察時還大讚是「神奇機台」，但苗博雅根據市府統計資料及實地勘查，發現最高當日使用人數僅103人、最少只有28人，日均使用是慘澹的42.5人次，光是市場工作人員數量便遠不僅此，顯見消費者使用率更低，且機台旁仍須配置防疫人員看管、協助操作，全然未節省人力。

    程序繁瑣 多數人使用不慣

    苗博雅指出，民眾使用機台須開啟台北通App或拿出身分證掃描登錄實聯制，後續才能量體溫、酒精消毒，程序繁瑣耗時，遠不如直接使用1922實聯制更有效率，但市府卻再斥資671萬將增購81台佈建各市場，未考量民眾整體使用習慣，直言將淪「口罩販賣機翻版」。

    恐淪「口罩販賣機翻版」

    南門市場自治會會長王銓國表示，此機台可有效協助強制人流管制，但因要掃台北通或身分證，第一次還得輸入電話號碼，民眾嫌麻煩、加上習慣簡訊實聯制操作，因此使用不如預期踴躍，建議市府可再精進提升便利性。

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