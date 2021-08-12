北市增4確診 2例感染源不明

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2021/08/12 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市前天才喜迎「+0」，昨又增4例本土確診，其中2例感染源不明；市長柯文哲表示，社區仍有潛藏感染源，須全島連續28天未出現本土案例才算真正清零；而全世界正進入第三波疫情大流行，美、英等國皆靠著普遍施打疫苗、不管制，將疫情「流感化」作為防疫戰略，但台灣目前疫苗涵蓋率偏低，仍須謹慎。

柯：顯示社區潛藏感染源

柯文哲說明，北市昨新增的4例本土案例中，2例屬於家戶感染、其中1例為解除隔離前經篩檢揪出，但另2例感染源不明；而北市目前每日新增確診數雖可壓至5例以下，但仍有1、2例不明感染，顯示最大難題仍在於無法完全清除社區潛藏感染源。

全島連28天無本土 才算清零

雖北市前天喜迎「+0」，但柯文哲認為，台灣已是一日生活圈，須全島連續28天未出現本土案例才算真正清零，但要達此目標相當困難，尤其Delta病毒正在全球肆虐，台灣目前靠邊境管制攔下約50例，稍有鬆懈就可能被突破。

柯文哲分析，按理冠狀病毒在夏季的活性較低，但現在8月世界單日確診數已與去年秋冬的高峰期相去不遠，按此趨勢令人擔心；而包括美國、英國、新加坡等國皆採2劑疫苗普遍施打後，便不管制、不干擾經濟的戰略，使疫情流感化，但台灣目前疫苗涵蓋率仍偏低，只能先逐步解封、同步打疫苗，才能在防疫與經濟間取得平衡。

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