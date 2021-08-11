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    北市電影院廳數放寬 籃球場暫不開放

    游泳池開放第一天，偌大泳池只有零星的泳客。（記者蔡亞樺攝）

    游泳池開放第一天，偌大泳池只有零星的泳客。（記者蔡亞樺攝）

    2021/08/11 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕鑑於疫情趨緩，台北市觀光傳播局宣布即起至23日，北市電影院將不限制使用影廳數量，且放寬入場人數限制，每廳座位數302個以下，以100人為上限、座位數303個以上，以3分之1為上限，仍維持梅花座、間隔座等安排。另，昨日首度開放游泳池，台北市12區運動中心下午開門迎客，但泳客零零星星，偌大泳池只有5、6人在水道，業者觀察不少民眾擔心疫情，仍在觀望，也盼望政府8月24日開放打籃球，畢竟年輕族群是運動人口的多數。

    泳池開放首日 泳客零星

    觀傳局指出，電影院每一場次進場前、散場後皆須清消；以預售票為優先；觀眾全程配戴口罩；電影院室內、戶外及等候區域禁止飲食，停止販售飲食；如提供觀眾穿戴式、互動式裝置，每次使用前後應清消，且落實實聯制。

    信義運動中心執行長李玉琳說，泳池原本容留人數164人，配合防疫降載到37人，由電腦偵測控制人數，儘管有降載，昨開放首日還是沒有滿載，民眾擔心疫情來的不多，且來游泳的都是常客。

    李玉琳表示，最大宗運動人口就是年輕族群，但2、30歲年輕人都還沒打疫苗，因此儘管開放運動，每日運動僅數十人，希望政府能在8月24日開放年輕人最喜愛的籃球，也能加快年輕人施打疫苗的速度，讓年輕人更願意出門運動。

    對此，北市體育局表示，籃球因運動過程會有肢體碰撞等直接接觸，暫時不開放，相關指引會視疫情發展逐步檢討調整。

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