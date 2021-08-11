北市2確診者 到過餐廳、飯店

2021/08/11 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，台北市昨本土零確診，另有3例境外移入，衛生局公布2確診者足跡，其中一人曾兩度到餐廳內用，另一人於清晨在飯店活動。

昨本土零確診 3例境外移入

案15891在8月8日確診，感染源尚待釐清，個案於8月5日下午1點20分至2點20分到過LA PASTA義麵屋天母店，8月6日上午9點50分至10點30分到仟人活力早餐店。衛生局針對義麵屋、早餐店員工分別匡列6人、4人，並匡列17位個案密切接觸者，採檢皆為陰性。衛生局強調，未針對到過餐廳的顧客匡列，兩家餐廳都於8月9日至11日停業。

案15892在8月8日確診，感染源尚待釐清，個案於8月4日清晨4點30分至7點在國聯大飯店活動。衛生局匡列3名同住者、家人採檢，結果都是陰性，另採檢13名工作人員，結果尚未出來。

昨新增3例境外移入，為1男、2女，年齡介於10多歲至60多歲，分別是到法國探親、至美國接種疫苗，入境日介於7月27日至8月7日，都持有搭機前3天內檢驗陰性報告。台北市上一次本土病例+0是4月28日，衛生局指出，最近仍有零星個案，提醒民眾要保持社交距離、出門戴口罩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法