「警消醫護加油棧」被批限制入住 北市聯醫：之前稍放寬

北市聯醫工會批警消醫護加油棧僅當日照護疑確診者或採檢人員可住，讓防疫英雄變成用過即丟的免洗筷。（記者蔡思培攝）

2021/08/11 05:30

工會控疫情趨緩防疫英雄變免洗筷 聯醫：原本就是提供一線醫護入住

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府去年推出「警消醫護加油棧」，提供北市警消醫護免費住宿休息，現在卻傳出部分醫護無法使用資源。台北市立聯合醫院企業工會昨天指控，聯合醫院以市府災害準備金不足為由，處處限制醫護入住，過去的防疫英雄變成用過即丟的免洗筷，甚至將仍在進行防疫工作的醫護從公費旅館逐出，恐將病毒帶回家。聯醫表示，警消醫護加油棧只提供高風險性一線同仁使用，過去因疫苗施打率不足，部分院區才稍放寬條件，未來會依疫情變化及同仁需求修正入住條件，並持續向市府爭取經費。

已入住2萬人次 聯醫將再爭取經費

警消醫護加油棧去年3月起推出，有住宿需求的警消醫護經所屬局處核准後可訂房，到場出示市府員工證，可以1600元專案優惠價入住，之後再憑單據由局處核銷。台北市長柯文哲今年6月也表示，防疫人員若接觸確診者怕回家感染家人，可入住警消醫護加油棧。聯醫指出，從去年3月至今年7月底，有近2萬人次入住警消醫護加油棧，已申請2656萬元，災害準備金相關經費不足，會再與市府爭取。

不過聯醫工會指出，聯醫7月限縮資格，只有「當日照護疑似確診病患或有採檢工作者」才可入住。聯醫工會說，第一線醫療人員多為輪排班、休息日分布零碎，從旅館「搬進搬出」，可能將病毒帶進社區，而花博疫苗接種站、門診、一般病房的醫護員工被認定「低風險區」，無法申請住宿，但其接觸者多又廣，一般病房也常有案例「陰轉陽」。

工會並指控，聯醫刁難申請者，像是主管指申請住宿補助者「睡掉全院的獎勵金」，且申請入住警消醫護加油棧者要先自行墊款，核銷撥款等待期長達1、2個月。

工會：低風險區接觸者也很多

聯醫工會表示，警消醫護加油棧在今年5月疫情嚴峻時發揮重要作用，醫護被稱為防疫英雄，疫情趨緩後，市府與聯醫高層卻把醫療人員當成用過即丟的免洗筷，甚至將仍在進行防疫工作的醫護人員從公費旅館逐出。工會呼籲聯醫，取消不合理的住宿資格限制，不要為了省錢賠上防疫成果。

聯醫解釋，警消醫護加油棧申請入住對象一直是執行照顧確診、疑似確診及協助採檢者的高風險性一線同仁，過去是因疫苗施打率不足，部分院區才稍微放寬，讓門診同仁也入住，資格從未限縮。

醫護第二劑施打率已達7成

聯醫強調，對於高風險性第一線同仁都會安排PCR，結果當天就會出爐，只要有接觸到疑似確診者，都會從寬提供入住，目前醫護人員第二劑施打率也已達約7成。

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