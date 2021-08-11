「警消醫護加油棧」被批限制入住 北市聯醫：之前稍放寬
工會控疫情趨緩防疫英雄變免洗筷 聯醫：原本就是提供一線醫護入住
〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府去年推出「警消醫護加油棧」，提供北市警消醫護免費住宿休息，現在卻傳出部分醫護無法使用資源。台北市立聯合醫院企業工會昨天指控，聯合醫院以市府災害準備金不足為由，處處限制醫護入住，過去的防疫英雄變成用過即丟的免洗筷，甚至將仍在進行防疫工作的醫護從公費旅館逐出，恐將病毒帶回家。聯醫表示，警消醫護加油棧只提供高風險性一線同仁使用，過去因疫苗施打率不足，部分院區才稍放寬條件，未來會依疫情變化及同仁需求修正入住條件，並持續向市府爭取經費。
已入住2萬人次 聯醫將再爭取經費
警消醫護加油棧去年3月起推出，有住宿需求的警消醫護經所屬局處核准後可訂房，到場出示市府員工證，可以1600元專案優惠價入住，之後再憑單據由局處核銷。台北市長柯文哲今年6月也表示，防疫人員若接觸確診者怕回家感染家人，可入住警消醫護加油棧。聯醫指出，從去年3月至今年7月底，有近2萬人次入住警消醫護加油棧，已申請2656萬元，災害準備金相關經費不足，會再與市府爭取。
不過聯醫工會指出，聯醫7月限縮資格，只有「當日照護疑似確診病患或有採檢工作者」才可入住。聯醫工會說，第一線醫療人員多為輪排班、休息日分布零碎，從旅館「搬進搬出」，可能將病毒帶進社區，而花博疫苗接種站、門診、一般病房的醫護員工被認定「低風險區」，無法申請住宿，但其接觸者多又廣，一般病房也常有案例「陰轉陽」。
工會並指控，聯醫刁難申請者，像是主管指申請住宿補助者「睡掉全院的獎勵金」，且申請入住警消醫護加油棧者要先自行墊款，核銷撥款等待期長達1、2個月。
工會：低風險區接觸者也很多
聯醫工會表示，警消醫護加油棧在今年5月疫情嚴峻時發揮重要作用，醫護被稱為防疫英雄，疫情趨緩後，市府與聯醫高層卻把醫療人員當成用過即丟的免洗筷，甚至將仍在進行防疫工作的醫護人員從公費旅館逐出。工會呼籲聯醫，取消不合理的住宿資格限制，不要為了省錢賠上防疫成果。
聯醫解釋，警消醫護加油棧申請入住對象一直是執行照顧確診、疑似確診及協助採檢者的高風險性一線同仁，過去是因疫苗施打率不足，部分院區才稍微放寬，讓門診同仁也入住，資格從未限縮。
醫護第二劑施打率已達7成
聯醫強調，對於高風險性第一線同仁都會安排PCR，結果當天就會出爐，只要有接觸到疑似確診者，都會從寬提供入住，目前醫護人員第二劑施打率也已達約7成。