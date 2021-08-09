台北／緩和菜價 北農供應平價蔬菜

2021/08/09 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕連日豪雨造成中南部蔬菜受損，加上盧碧颱風等因素，蔬菜量少導致價格有所波動，台北市市場處啟動「蔬菜平價措施」，聯繫無受損產區供應蔬菜，並以大台北地區超市通路釋出平價蔬菜，緩和價格波動。

市場處表示，已要求台北農產運銷公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，規劃聯繫其他無受損產區增加供應蔬菜，於8月8日至10日釋出38.4公噸平價蔬菜，包含裸賣把菜29元一把、進口洋蔥29元一袋、甘藍99元一粒、進口蘿蔔35元一條、履歷胡蘿蔔35元一袋、履歷小黃瓜49元一盒。

而台北市果菜批發市場昨蔬菜到貨量總計935公噸，較前天減少125公噸，每公斤批發價47元，較前天每公斤43.9元上揚3.1元；水果部分，昨到貨量為456公噸，較前天減少231公噸，每公斤批發價44.3元，較前天每公斤42.7元上揚1.6元。

市場處表示，倘若後續天候穩定，蔬菜採收供應將逐漸恢復正常，消費者可於各市場透過QR Code即時查詢批發交易菜價波動情況，台北市政府也會持續監控。

北農主秘路全利指出，蔬菜主要產地受到豪雨重創，上週蔬菜產量降低，採收也有狀況，昨蔬菜量比前天還少，加上週末父親節需求量高，蔬菜批發價較前天小幅上漲3.1元。

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