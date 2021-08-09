為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台北／緩和菜價 北農供應平價蔬菜

    2021/08/09 05:30

    〔記者郭安家／台北報導〕連日豪雨造成中南部蔬菜受損，加上盧碧颱風等因素，蔬菜量少導致價格有所波動，台北市市場處啟動「蔬菜平價措施」，聯繫無受損產區供應蔬菜，並以大台北地區超市通路釋出平價蔬菜，緩和價格波動。

    市場處表示，已要求台北農產運銷公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，規劃聯繫其他無受損產區增加供應蔬菜，於8月8日至10日釋出38.4公噸平價蔬菜，包含裸賣把菜29元一把、進口洋蔥29元一袋、甘藍99元一粒、進口蘿蔔35元一條、履歷胡蘿蔔35元一袋、履歷小黃瓜49元一盒。

    而台北市果菜批發市場昨蔬菜到貨量總計935公噸，較前天減少125公噸，每公斤批發價47元，較前天每公斤43.9元上揚3.1元；水果部分，昨到貨量為456公噸，較前天減少231公噸，每公斤批發價44.3元，較前天每公斤42.7元上揚1.6元。

    市場處表示，倘若後續天候穩定，蔬菜採收供應將逐漸恢復正常，消費者可於各市場透過QR Code即時查詢批發交易菜價波動情況，台北市政府也會持續監控。

    北農主秘路全利指出，蔬菜主要產地受到豪雨重創，上週蔬菜產量降低，採收也有狀況，昨蔬菜量比前天還少，加上週末父親節需求量高，蔬菜批發價較前天小幅上漲3.1元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/08 09:01

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    51萬5623人8/11可打莫德納 接種順序、時程、線上預約方式一次看
    2021/08/08 15:54

    51萬5623人8/11可打莫德納 接種順序、時程、線上預約方式一次看 影片

    當爸媽前後大不同 「疊字、高八度」各種怪習慣樣樣來！
    2021/08/02 11:00

    當爸媽前後大不同 「疊字、高八度」各種怪習慣樣樣來！ 影片

    朱立倫今將宣布參選國民黨主席
    2021/08/02 09:10

    朱立倫今將宣布參選國民黨主席

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播