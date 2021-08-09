北市2確診者足跡 曾搭捷運逛賣場

2021/08/09 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕武漢肺炎疫情趨緩，台北市昨新增2境外案例、2本土案例，本土案例感染源還在釐清。台北市衛生局昨也公布2名確診者足跡，1人多次搭乘台北捷運活動，另1人到過內湖賣場，還曾在餐廳內用，也是北市餐廳內用解禁後第一個確診者足跡。

昨公布案15875為新北市個案，8月6日確診，感染源待釐清，個案平時搭捷運上班，7月28日至30日、8月2日至5日上午8點至8點20分從捷運頂溪站搭至古亭站，再轉至南京復興站；8月5日還從大安站搭捷運至東門站，再轉至頂溪站，其搭過的捷運都已完成清消。

案15888於8月7日確診，感染源待釐清，個案曾在8月2日上午10點至11點到過台北市花卉批發市場；8月5日下午到過特力屋內湖店、HOLA特力和樂內湖店及大潤發內湖二店，甚至在御宴鐵板燒內用。

花卉批發市場已清消並停業至8月10日，特力屋內湖店、HOLA特力和樂內湖店、大潤發內湖二店昨中午起停業1天，下午進行清消。御宴鐵板燒也因出現足跡，昨起停業3天，復業後11天只可提供外帶服務，衛生局也會加強稽查。

北市於8月1日至7日一週共新增16例本土確診病例，較前一週的35例減半。上週16例本土病例中，6例為居家隔離期間檢驗陽性、3例已知感染源，另7例關聯不明。衛生局表示，北市主要感染原因為家戶感染，萬華、中山及內湖區共有4件。

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