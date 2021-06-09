確診降、居隔數多 柯文哲：仍須三級警戒

台北市副市長黃珊珊說，民間組織若需北市出動機動快篩隊，須達100人以上、並先完成造冊再通知市府。（台北市政府提供）

2021/06/09 05:30

評估北市每日確診將降到約30人 研議對部分民生管制做適度放寬

〔記者鄭名翔、楊心慧／台北報導〕台北市昨天增加54例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，市長柯文哲於防疫記者會表示，北市前天快篩陽性數為31人，評估未來整體確診人數會降至每日約30人，疫情已有控制，但已經擴散至各區且有許多不明感染源，每日居家隔離人數約3000人，仍處於緊繃期，因此仍須維持三級警戒至疫苗普遍施打，而台北市政府近期將研議對部分民生管制做適度放寬。

柯︰三級警戒至疫苗普遍施打

柯文哲重申，儘管疫情有所壓制，但早擴散至各區且有許多不明感染源，目前北市每日居家隔離人數約3000人，至少還會維持監控2週，對衛生局、民政局仍是極大壓力，也反映疫情仍在緊繃期，儘管確診人數減少，但憂心民眾若因情勢趨緩而放鬆，尤其端午連假將至，一有鬆懈疫情立即再飆升。

市場假日人潮 仍須嚴格管控

柯文哲說，仍以最低成本維持三級管制撐到疫苗全面施打做為戰略目標，但北市府也研議，針對部分必要民生需求適度鬆綁，例如放寬居家保母一對一式的收托，但市場於週六、日人潮眾多，仍需要嚴格管控，當前旅遊、餐廳、夜市等產業受衝擊嚴重，將進一步思考如何協助度過危機。

璩大成︰熱區圍堵、冷區殲滅

台北市聯合醫院副總院長璩大成說，社區感染分為熱區圍堵、冷區殲滅方式，萬華熱區策略是先圍堵邊界，並在邊界設置中興醫院、和平醫院及剝皮寮3個定點快篩站，再根據科技防疫設定地形、人數及家戶密集的3個標準尋找重點地點，派出機動快篩隊，進一步找出確診個案。

璩大成表示，目前熱區已降溫，針對冷區的熱點也派出機動快篩隊，以同樣的3個標準進行定點的打擊，搭配大範圍的冷區進行精實的疫調，以溯源、節流來精簡疫調。

機動快篩隊 逾百人組織可申請

副市長黃珊珊說明，北市府出動機動快篩隊的原則為，民間組織須達100人以上、並先完成造冊再通知市府，才能有效率執行；另若有大規模篩檢需求、向北市府申請協助，將先要求不移動，由防疫巴士將有篩檢需求的人員載送至定點快篩，也會優先前往第一果菜市場與環南市場等民生供給必需的地方，確保北市食物與生鮮貨品提供無虞。

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