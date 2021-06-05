暴雨來襲 北市12區全淹 東區最嚴重

捷運市政府站外汪洋一片，民眾涉水而過。 （擷取自信義區三兩事臉書社團）

2021/06/05 05:30

〔記者郭安家、楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市昨下午一場豪大雨，全市12行政區全淹，截至晚間6點共有595件災情通報，以東區最為嚴重，包括百貨公司、店家林立的忠孝東路五段成「泥羅河」，汽車泡水淹至輪胎，機車傾倒隨水漂、地下室淹水，民眾驚呼「宛如納莉再現，太離譜了」。台北市長柯文哲指，豪雨超過北市水利防洪的標準；但市議員說，位於東區的排水幹線改善工程還沒做完。

595件災情通報 498件積淹水

昨天下午北市府災害應變中心一級開設，就不斷接獲災情通報，12行政區都有淹水災情，595件災情通報，其中498件為積淹水案件，以道路積水及民宅家戶積淹水為多數，主要集中在信義、文山、大安及松山區。道路積淹水較嚴重路段包含，信義區1處車行地下道積淹水、忠孝東路及松仁路口、文山區興隆路三段、大安區延吉街241巷；家戶積淹水部分計有134戶，深度超過100公分有4戶、50至100公分有6戶，區公所及水利處至晚間仍在抽排處理。僅士林、北投區災情較少。

市議員鍾沛君、游淑慧、王欣儀等人也發現，除東區外，連內湖交流道、四分溪、興德市場、地勢較高的萬芳社區也無法倖免水患，不少地方可見排水孔蓋噴出。

以前不淹水的地方都淹了

游淑慧說，台北市消防局門口前的忠孝東路五段淹水，更被民眾戲稱大水沖倒龍王廟，她嚇到了！8年來第一次看到同時這麼多地方淹水，以前不淹水的地方都淹了。市議員洪健益則說，比起納莉風災，這算中小型雨勢，但北市卻出現納莉風災的畫面，呼籲北市府應立即檢查雨水側溝是否暢通。

柯：已超過水利防洪標準

柯文哲表示，北市府前天就知道昨天下午有強降雨，環保局已經先去清水溝，昨中午12時緊急應變中心開設，沒想到強降雨來得相當快，下午2時24分升高為一級開設，由副市長蔡炳坤在應變中心指揮。柯認為，北市排水設計處理容量每小時78毫米，超過78毫米就可能淹水，因此很多行政區出現淹水現象，因為已經超過北市水利防洪的標準。

議員：排水改善工程沒做完

但王欣儀指出，北市府也說前天已加強易積淹水地區的溝渠、排水孔清疏，並加強各抽水站，可是昨天還是淹得很厲害啊！忠孝東路、敦化南路一帶路面淹水，下午已經差不多退了，但里長反映地下室全淹水，而該處原本 要規劃做排水管改善工程，將水無障礙排至基隆河，工程卻不好施作，管徑銜接處有許多管線障礙，現在還沒做完。

水利處回應，為了改善忠孝東路、敦化南路路面積水，辦理中山集水區降雨容受度提升檢討案，規劃階段將幹線擴建、增設分流箱涵、下游抽水站擴建、設滯洪池等方案進行研析，惟其中一個方案需將敦化南路綠帶及道路開挖，管線眾多遷移費時、諸多樹木須辦理移植、影響交通大，所以改在小巨蛋旁田徑場下方設滯洪池方案，並蒐集地方民意，持續溝通推動工程。

百貨公司、店家林立的忠孝東路五段成「泥羅河」。 （市議員游淑慧提供）

忠孝東路五段大淹水，路旁機車傾倒隨水漂。 （莊姓民眾提供）

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