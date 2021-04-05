台北近2年唯一實體書展 「破浪」登場

台灣獨立書店文化協會、獨立出版聯盟及NGO團體共同舉辦「讀字公民書展」。（記者鄭名翔攝）

2021/04/05 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北國際書展因疫情連2年取消，而台灣獨立書店文化協會、獨立出版聯盟及多個NGO團體則舉辦「讀字公民書展」，即起於台北松山文創園區「破浪」登場至6日，成疫情以來唯一實體書展，現場以消波塊書櫃作為展場主造型，搭配50多場講座，展現台灣獨立出版的轉型趨勢。

獨立出版聯盟理事長劉霽表示，獨立書業更需要與讀者實體交流，因此與40家出版社、28個NGO團體推實體書展，以「破浪、破曉、希望再出發」為主題，展間裝飾消波塊書櫃，象徵台灣這座海島突破困難重圍、抵擋疫情衝擊，展現穩定力量；書展每日人潮僅過去台北書展3分之1，但因主題明確、講座多元，讀者迴響反而更踴躍。

獨立書店文化協會秘書長鍾尚樺說，疫情改變民眾閱讀及消費習慣，單純賣書的實體店經營困難，許多獨立書店嘗試轉型，以Podcast、YouTube等線上活動維繫客群，搭配走讀等實體活動，再將讀者帶回店內消費，未來需擴大延續實體書展。

鍾尚樺表示，全台獨立書店約300家，歷經疫情雖未明顯減少，但藏書規模皆縮小，書店要應付數位轉型，也擔憂衝擊實體店的獨特性，因此未來獨立書店需走向在地特色化，展現十八般武藝的服務，才能吸引讀者。

西藏台灣人權連線邀請兩位流亡藏人龍珠慈仁、札西慈仁昨於書展分享生命故事，並朗誦藏經文悼念太魯閣號事故傷亡者。

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