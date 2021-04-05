台北捷運月票加購共享車 擬補助200元

台北市府研擬動支空氣污染防制基金千萬元，補助1280月票每月200元加購共享車。（圖為Goshare，記者楊雅民攝）

2021/04/05 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲將1280月票納共享車，共享車業者不提供「吃到飽」加購方案，將有不同費率，台北市交通局近期對外公布細節；但為了提高使用率，柯同意動支台北市空氣污染防制基金1000萬元，補助每人每月200元加購業者共享車。市議員黃郁芬認為，業者目前服務範圍未擴及偏遠地區，公共性不足，貿然上路反圖利業者營利。

議員質疑公共性不足圖利業者

交通局長陳學台說，將補助買月票共享車的台北市民，使用「悠遊付」嗶乘車或以悠遊付綁定之記名實體悠遊卡購買定期票，定期票啟用30日內加價優惠方案，審核符合規定者，每人每月補助200元，每月僅補助1次。

但黃郁芬發現，去年9月間台北市政府討論此案，GoShare即建議將淘汰二、四行程之補助金用於月票或共享運具，以提升使用率；WeMo也建議將機車汰舊換新方案納月票。悠遊卡公司後表達以補助鼓勵業者開發系統，最終北市府決定補助每人200元以提高使用率，並獲柯文哲同意。

社子、關渡、貓空… 沒共享車

黃郁芬表示，樂見共享運具補足大眾運輸最後一哩路，但政府要以補助提高使用率，就不該讓業者繼續以營利為考量，業者目前營運方式缺公共性，包括社子、洲美、關渡、台北藝術大學、貓空等大眾運輸難以到達地方，仍不是共享車服務範圍，交通局應積極協調擴大營運範圍，貿然上路恐有圖利業者疑慮，無法解決偏遠地區交通問題。

iRent表示，北市12行政區皆有區域營運，營運路段依照客戶使用狀況定期檢視並調整，其餘區域將評估民眾需求後，視情況擴大營運範圍。GoShare說，會充分評估與討論是否擴大營運範圍，與北市府發展最能夠惠及民眾的服務。WeMo則無回應。

交通局︰請業者增加營運區域

交通局表示，有些共享車業者關閉APP在特定地區還車，可能基於營運策略，或某些社區不想將車位給共享車停放，會持續與業者溝通多開停車區域，並鼓勵業者與民間停車場合作，提供多元選擇。

台北市府研擬動支空氣污染防制基金千萬元，補助1280月票每月200元加購共享車。（圖為WeMo，悠遊卡公司提供）

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