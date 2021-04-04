雙層觀巴求生存 推包車遊北海岸

台北市雙層觀光巴士4月起推出包車新方案，暢遊白沙灣、石門龍洞等北海岸景點，飽覽海景風光。（台北市雙層觀光巴士提供）

2021/04/04 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕受疫情衝擊，台北市雙層觀光巴士運量狂掉，去年曾有整個月只有506人次，目前8輛觀光巴士僅3輛營運，經營觀光巴士的業者為求生存，4月起祭出新優惠與新方案，凡購買觀光巴士4小時票，贈送台北101觀景台兌換券1張；同時推出「前進北海岸」包車行程，首發團昨出發，讓乘客飽覽北海岸景色，在連假期間搶攻親子商機。

購4小時票 送101觀景台兌換券

雙層觀光巴士於2017年1月開始營運，由紅、藍兩條路線組成，路線行經北市熱門景點，包含西門町、台北101、士林夜市、故宮博物院等，客群主要以外國觀光客為主，去年初遇到疫情，邊境封鎖，使得觀巴運量慘跌。

北市公共運輸處統計，去年1月載客人數8895人，疫情爆發後運量驟降，2月載客3125人、3月載客506人、4月載客881人，5月好轉至2327人，10月達到最高峰突破萬人，11、12月降回2千多人；今年2月運量在北市府推出自由行補助旅館住宿，回升至萬人。

遊北海岸每人499元 15人成行

為求生存，台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源指出，即日起至15日，凡購買4小時全票的成人，皆可攜帶兩位13歲（含）以下的兒童免費搭乘；即起至6月30日，購買4小時票加碼贈台北101登頂觀景台兌換券1張。5部閒置巴士以包車外租給旅行社，每週五、六、日會從捷運淡水站發車，暢遊北海岸，一人收費499元、15人成行。

「觀光巴士首次走到海邊，我蠻有信心的。」徐浩源說，北海岸有許多火紅的打卡景點，乘客透過旅行社買行程，等於包車遊北海岸，海景行程也替未來國門開放預作暖身，讓台灣門面的觀光巴士繼續營運。

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