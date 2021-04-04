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    首頁　>　臺北市

    《太魯閣號出軌》北市7死26傷 一、二殯整備待命

    台鐵太魯閣號出軌事故釀51死、188傷。 （記者王錦義翻攝）

    台鐵太魯閣號出軌事故釀51死、188傷。 （記者王錦義翻攝）

    2021/04/04 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕清明連假首日，台鐵太魯閣號出軌事故釀51死、188傷，台北市政府目前清查，設籍台北市的市民有7名罹難者、傷者約26名，不少著急傷亡者的家屬紛紛打進北市府專案服務專線，北市府表示，將先提供亡者家屬2萬元慰問金、傷者則是6千元，後續還有社會救助與生活支持，北市第一、第二殯儀館也已經整備待命。

    亡者2萬、傷者6千慰問金

    北市民政局科長郭素蓉指出，5個區公所都跟亡者家屬聯繫上，家屬得知消息後，均前往花蓮處理事宜，目前所知亡者遺體都還在花蓮，但部分家屬提到將遺體移回台北，因此北市第一、第二殯儀館也準備好待命。

    部分家屬盼遺體移回台北

    郭素蓉說，家屬自己也很亂，里幹事與區長都持續跟家屬們保持聯繫，現在最重要還是關懷家屬安撫情緒，以及生活支持，等到家屬返回北市，將會贈送慰問金，後續社會救助與民間資源也會進來協助。

    社工赴花蓮到院關懷

    北市社會局比對就醫名單，昨天掌握到台北市民傷者約有26人，但名單可能還會更新，社會局科長陳肯玉表示，社工們初步對傷者家屬進行電話關懷訪問，也派一名社工前往花蓮到院關懷，目前知道已有一些輕傷市民在昨日出院，傷勢較嚴重者家屬也反映希望回台北市治療，因此聯繫衛生局協助安排醫院和病房。

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