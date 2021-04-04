太平國小校友會 提報34棵老樹盼列管

太平國小內的茄冬樹幾乎樹齡都達百歲。（記者楊心慧攝）

2021/04/04 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕太平國小一株樹齡170年的老樟樹去年因褐根病不幸死亡，最終慘遭移除，為讓校內珍貴老樹受到重視並妥善照顧，太平國小校友會提報校內34棵老樹，品種包含大王椰子、印度黃檀、茄苳，盼能成為台北市文化局列管的受保護樹木。

校友張小姐指出，太平國小過去做過多次校舍改建，曾砍過樹，奇怪的是，只要任內砍樹的校長，都會被換掉、任期都不長；以前老師說過，樹也有生命，人類卻因為需求，將老樹砍掉，所以學生們都對校內的樹有很深的感情。

市府樹保委員何承翰表示，校園樹木常見衰弱的原因，包含樹木彼此種植間距太近，相互搶陽光給養、土壤缺乏定期養護、錯誤季節與錯誤的修剪方式，且樹穴處常受踩踏而夯實，解決辦法是鬆土、清理枝條，讓生長環境變好。

樹保委員胡寶元說，很多人擔心，被指定為受保護樹木，需花費經費照顧樹，但仍有解決方法，過去案例是校內、社區組成志工照顧樹，還能凝聚社區情感，不見得完全都要依靠公部門經費處理。

93歲的林姓校友表示，師生好幾代的記憶都有這些樹木，從小就看著樹長大，希望能夠被保留下來。

但樹保委員現勘時發現，大部分樹木狀況差，需要養護照料。太平國小校長徐昀霖表示，校方立場與校友會一致，仍以安全、衛生優先，未來配套措施也會做好。

市府文化局指出，若通過樹保委員會審查，將認定為受保護樹木，學校必須定期巡檢、按月提送巡查紀錄表，修剪時也需告知文化局，才能達到保護樹木的目的。

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