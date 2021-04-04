太平國小藏百年寶物 如小型博物館

大同區太平國小校史館內擺設展示櫃，展示許多歷史久遠的物品。 （記者楊心慧攝）

2021/04/04 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大同區太平國小藏有不少寶物，校方將寶物收藏在兩間教室大小的校史館內，並設置展示櫃，展示歷史久遠的物品，較知名的有百年歷史的台灣首名雕刻家黃土水作品「少女」胸像，多數為校友捐贈的古老器具，像是電影放映機、幻燈機等，可看出歲月留下的痕跡，校史館儼然成為小型博物館，若民眾想參觀，每週二下午對外開放。

1895年出生的黃土水是台灣首位以雕刻聞名的藝術家，生平僅製作3件大理石作品，少女胸像是他從東京美術學校（今東京藝術大學）畢業時創作的作品，1920年捐贈給母校大稻埕公學校（今太平國小），校方將少女胸像珍藏在校史館。

實際走訪太平國小校史館，館內收藏的寶物，大部分是校友捐贈存放至今，許多物品超過百年歷史，去年因褐根病死亡的老樟樹，被砍掉後也收藏在內，走進校史館便可聞到濃郁的樟腦精油味。另外還有超過50年的電影放映機、幻燈機、廣播機、電話機等，承載著太平國小的記憶。

有超過50年的放映機等

除校史館外，太平國小內還有一間標本室，以及三間教室放置自然科學模型儀器標本教具，但自然科器材尚未整理陳列。

也有男性人體解剖模型

太平國小校友會成員陳永暉表示，校史館存放不少寶物，過去曾以少女胸像向台北市文獻會提報文物保存，另也提報男性人體解剖模型；這件物品很有趣，台北市蓬萊國小的是女性人體解剖模型，原本這兩件是一對，蓬萊國小前身是大稻埕公學校女子部，當初分到女性人體解剖模型，至今保存良好。

陳永暉指出，太平國小的男性人體解剖模型狀況較差，有些「器官」已離位，也出現斑駁情形，依照判斷，人體解剖模型應有超過百年歷史，目前放在自然科教室。

校史館每週二下午開放參觀

太平國小校友會執行秘書張嘉莉表示，民眾若想參觀校內的校史館，每週二下午，校史館都會有人在，可與門口警衛通知表示想參觀，就可進來參觀，若其他時間想來，也能事先預約。

大同區太平國小校史館內擺設展示櫃，展示許多歷史久遠的物品。 （記者楊心慧攝）

連台灣首名雕刻家黃土水所造的「少女」胸像也有。 （記者楊心慧攝）

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