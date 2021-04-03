市旗覆蓋靈柩 北市府訂小組審查

2021/04/03 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕逝世的正副元首、因公殉職、為社會公義犧牲、專業特殊貢獻者遺屬，可向中央機關申請國旗覆蓋靈柩。台北市政府也公布「台北市市旗覆蓋靈柩實施要點」，提出符合相關條件者，得申請以台北市市旗覆蓋靈柩；但對於要不要蓋市旗的決定，卻還要由市長柯文哲再找2位官員、2位專家學者開審查小組會議，反被市議員批疊床架屋，本末倒置。

審查小組設委員5人 有出席費

目前全國僅台中市有市旗覆蓋靈柩實施要點，但最近公告的台北市市旗覆蓋靈柩實施要點，比台中市多規定了應組審查小組審查，審查小組設委員5人，包括市長或其指定之北市府一級機關首長以上人員兼任召集人，並邀集市府一級機關代表2人及社會賢達人士2人，並給出席費或交通費，協助審查作業。

議員：主管機關審查即可

市議員簡舒培直說，蓋市旗，沒有強迫性，由亡者家屬提出需求，而個人貢獻能不能蓋市旗，原本提報相關主管機關專業審查即可，在台北市卻還要成立委員會，並且讓市長柯文哲找人討論決定，實在是很怪、疊床架屋，無法理解是不是很多人申請蓋市旗？還得由委員會審查。

林穎孟表示 實質撫卹最重要

市議員林穎孟則說，因公殉職者靈柩要入土時，勢必狀況緊急，但北市府卻還要開審查會討論，顯然多此一舉、不切實際，且影響家屬辦後事時間，可能又造成家屬感受不佳，恐本末倒置。而因公殉職的公家人員之遺屬，其實最需要是實質撫卹，北市府應給實質從優撫卹，並認為錦上添花沒有幫助。

北市府說，台北市市旗覆蓋靈柩實施要點規定是，亡故後以市旗覆蓋其靈柩的身分有︰因公殉難或為社會公義犧牲、有卓著貢獻者、現任或卸任之本市市長、副市長亡故、於專業領域有特殊貢獻、對市政及建設有特殊貢獻；會遵照遺族意願，敘明亡故者經歷及事蹟，並檢附覆蓋市旗人員建議名冊及其他相關證明文件，經北市府核定並頒給證書後，由陳報機關辦理市旗覆蓋靈柩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法