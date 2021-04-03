違法載運廢棄物 環局扣車送辦

現場車輛扣留作業。（環保局提供）

2021/04/03 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市環保局日前在北投區承德路7段401巷620弄內，查獲1輛疑似載運外縣市營建廢棄物大貨車，取締過程中，有同夥開著另一輛卡車到場，擋住出入口，意圖困住環保局人員，環保局當場查扣違規車輛（見圖，環保局提供），並依廢棄物清理法舉發，最高可罰30萬元，並依妨害公務罪向警方提起告訴。

環保局指出，該現場曾遭非法棄置填埋廢棄物，列為重點巡查區域。巡查人員3月26日上午9時發現1輛大貨車形跡可疑，進行跟監。經盤查該車輛載運營建廢棄物，隨車卻未持有來源及合法處理場所證明文件。

環保局當場依廢棄物清理法第9條第1項規定舉發，處以6萬至30萬元罰款；為防非法棄置造成環境污染，稽查人員也查扣違規車輛，並要求該公司提出產源後才允許由該局人員押運退還產源，同時將追究產源委託非法機構清除事業廢棄物的責任，最高可處300萬元以下罰鍰。

環保局表示，當日稽查人員執行扣車時，另有1輛卡車到場擋住出入口，駕駛隨即離開，經多次聯繫均無回應亦不到場，意圖妨害扣車程序，已依妨害公務向警方提起告訴。另違規行為人涉違反廢棄物清理法行政刑罰部分，並會同保七總隊員警現場勘驗並移送法辦。

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