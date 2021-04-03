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    到動物園看寶寶 闖關抽獎

    金剛猩猩Baby：Jabali「呷百二」。（台北市立動物園提供）

    金剛猩猩Baby：Jabali「呷百二」。（台北市立動物園提供）

    2021/04/03 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕清明暨兒童節連假昨開跑，台北市立動物園即日起至4月30日推出「2021 ZooBaby闖關活動」，活動主角是動物寶寶們，包括黑腳企鵝、馬來貘、長頸鹿、金剛猩猩及石虎等，完成闖關題目就可兌換紀念品。4月4日兒童節當天，全國12歲以下兒童及陪同家長1名，當日免費入園參觀。

    12歲以下兒童 4/4免費入園

    園方指出，2021 ZooBaby闖關活動，民眾只要帶著闖關單，一一拜訪於2020年出生的動物寶寶，如大貓熊、穿山甲、黑腳企鵝、馬來貘、長頸鹿等，並回答相關常識問題，作答完畢後在下午4時30分前到動物園遊客服務中心兌換限量動物保育文宣紀念品，該活動將持續至4月30日下午5時。

    北市教育局也和動物園合作，4月3日、4日上午10時至12時舉辦「ZooBaby小祕密」加碼活動，民眾可於遊客服務中心領取闖關單，至綠手指教室旁「台北兒童月親子體驗活動」教育駐站，聆聽動物寶寶生態習性及生存危機問題，並完成至少2個闖關點，就有機會獲得「新生動物口罩收納夾」，每日限量150份。

    園方提到，因應武漢肺炎疫情的防疫，避免園內遊客數過高，連續假期大貓熊館、熱帶雨林館（穿山甲館）均有人流管制，改採排隊入館、不發放參觀券，每10分鐘僅開放200人次入場，民眾可先參考「台北市景點人潮警示系統」燈號。

    黑腳企鵝寶寶已經長大了，目前已融入群體生活。（台北市立動物園提供）

    黑腳企鵝寶寶已經長大了，目前已融入群體生活。（台北市立動物園提供）

    身高超過200公分的兒童長頸鹿「麥芽」和媽媽「小麥」）。（台北市立動物園提供）

    身高超過200公分的兒童長頸鹿「麥芽」和媽媽「小麥」）。（台北市立動物園提供）

    馬來貘「貘豆」（前）、「貘芳」（後）。（台北市立動物園提供）

    馬來貘「貘豆」（前）、「貘芳」（後）。（台北市立動物園提供）

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