北市國中女生發衛生棉 最快6月上路

台北市教育局擬每月發放衛生棉，免費提供給國中女學生使用，最快6月試辦。（記者蔡亞樺攝）

2021/04/03 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為提升性別平權意識，台北市教育局計畫借鏡紐西蘭經驗，近期邀集第一線教師、學校討論，初步鎖定10所國中試辦，先採企業贊助方式，每月固定免費發放衛生棉給女學生，並結合衛教課程進行宣導，預計1500名學生受惠、最快6月上路。此舉將創下全國先例，若學生與學校反應良好，不排除擴大全市國中。教師和學校皆肯定立意良善，學生正反意見不一，有人怕尷尬。

「月經貧窮」這幾年在世界各國受到關注，是指貧窮導致女性無法負擔生理用品費用，不得不使用替代品或不經常更換衛生棉，可能導致感染。蘇格蘭率先立法，成為全世界第一個向所有人免費提供生理用品的國家，紐西蘭也開始免費提供衛生棉給學生。

訂定打擊月經貧窮計畫

教育局日前舉辦女力平權論壇時，副市長黃珊珊在場為女性抱屈，她說男女生先天生理就不平等，女孩子長大後，每月MC來，就注定比男生多花幾十萬元買生理用品。教育局、衛生局參照紐西蘭的經驗，訂定打擊「月經貧窮」計畫。

企業贊助 滿足每月所需

目前全市國中女學生共有2萬4908人，教育局專門委員諶亦聰指出，由於今年沒編列公務預算，目前已確定試辦的方式，會先找較弱勢的10所國中，透過企業贊助，每月發放提供量多的夜用、日用及護墊各一包，滿足7天所需。

同時結合健康教育課程

諶亦聰說，除了發放生理用品，同時結合健康教育課程，教學生正確的性教育、健康知識等衛教宣導，將會透過學校發放給學生，發放形式等細節再討論，並用問卷調查了解學生的反應與回饋意見，最快6月上路，預估有1500名學生參與試辦。若成效不錯就擴大，將正式編列預算，推廣到全市國中甚至高中。

北市北政國中校長潘姿伶表示，性別平等教育法推動迄今已10年，透過課程或活動教導孩子，她觀察學生普遍對性平都有相關概念與了解。

校長：應當作平常的事

潘姿伶說，不同性別本來就有不同表現模式，都要予以尊重並接受，其實衛生棉也是一種表現模式，以前女孩子拿著衛生棉遮遮掩掩、不好意思說，但其實不同性別有不同生理需求，應該當作一件平常的事，不用覺得難以啟齒，像現在學校自動販賣機有販售，健康中心也有提供，讓孩子理解尊重並接受，這才是平等。

有人尷尬 有人覺得很好

國七陳姓女學生說，能拿到免費衛生棉不錯，除了省錢，生理期就該大大方方、不怕別人知道；個性害羞的女學生則擔心說，學校若當面發衛生棉，會讓其他同學知道自己生理期來，有點尷尬，可以私下發或寄到家裡。

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