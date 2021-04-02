台北市大校長傳延任 教局重批戴遐齡

台北市立大學現任校長戴遐齡。（資料照）

2021/04/02 05:30

教局︰漠視法制、阻礙學校發展 北市大反批有愧身為上級機關

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立大學校長戴遐齡8年任期將於今年7月31日屆滿，傳出校內擬連署推派戴遐齡出任代理校長，台北市政府教育局罕見連兩日發文譴責戴遐齡，昨日新聞稿重批戴「漠視法制、阻礙學校發展」；戴遐齡仍未出面說明，北市大昨發新聞稿反批教育局「有愧身為上級機關」，4月6日將辦理代理校長選舉，預計8月1日上任，屆時由代理校長處理新校長遴選。

傳校內擬推戴當代理校長

台北市立教育大學、體育學院2013年合併為台北市立大學，由台北市政府管轄。教育局指出，大學法規定公立大學校長遴選委員會組織運作辦法，直轄市立大學由直轄市政府定之，該校合併至今已滿7年，遲未將前教育大學及體育學院校長遴選委員會組織及運作要點，依市府訂定之運作辦法合併修正，痛批戴遐齡「怠惰修法」。

校方6日辦理代理校長選舉

教育局指出，根據2016年「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，且依教育部2020年7月28日函釋，明定校長遴選委員會中校友代表、社會公正人士，由學校校務會議各推薦3倍人選由市府圈選一節，其修正條文並經行政院備查在案，現行規範也未有調整修正，因此北市府依現行規定處理。

教育局表示，已多次發函至該校，還請副局長列席該校校務會議說明，惟該校屢曲解法令、扭曲市府善意，漠視法制不依法組成遴委會，甚至今年3月25日本應由校長署名，卻由學校秘書室名義逕行公告連署代理校長人選，相關作業草率、便宜行事。

昨至截稿前仍未聯繫上戴遐齡，無法取得回應。北市大在其學校官網發布新聞稿指出，教育局身為本校業務主管機關，2016年公告修訂「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」時並未函知本校，且該辦法與大學法、教育部頒定「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」不相符。

北市大指出，校友代表3人、社會公正人士3人推薦方式，學校需提報3倍之人選由市府圈選，換言之市府在整個校長遴選委員會15票中，將可掌握9票，市府有意官派校長之臆測在校內不脛而走。因現行辦法有利市府內部安排校長人選，本校校務會議代表不能接受，教育局有足夠時間完成法規修訂，應作為而不作為。

北市大︰戴多次表態不續任

北市大強調，戴遐齡已多次公開表示不會參選續任校長，推選代理校長，校內有意參選教授已立刻展開連署，至報名截止時間，人事室並未收到戴遐齡校長參選之連署書。

教育局︰無預設校長人選

對於北市大指控「護航特定人選之意圖」，教育局昨晚發新聞稿表示，北市府並無預設校長人選，北市大指控子虛烏有，北市大應儘速啟動校長遴選，若漠視法制及期限，戴遐齡涉嫌怠於執行職務，不排除依相關規定究責，包括移送司法院懲戒委員會做出相關處分。

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