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    首頁　>　臺北市

    北市社宅抽籤 擬取消在地里民優惠

    台北市長柯文哲表示，正研議取消社宅在地里民特別優惠。圖為明倫社宅。（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲表示，正研議取消社宅在地里民特別優惠。圖為明倫社宅。（記者鄭名翔攝）

    2021/04/01 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕早年興建社會住宅易引發地方反彈，為平息反對聲浪，台北市政府釋出30%的社宅「睦鄰戶」，但遭批評排擠外地移居、就學者居住權益，時代力量立委邱顯智更轟「根本居住不正義」；台北市長柯文哲昨坦言，正研議取消在地里民特別優惠，擬依各社宅需求設計不同抽籤標準，但須搭配外部監察機制，才能保障公平。

    北市30%睦鄰戶 全台最高

    各地政府保留社宅給在地里民的睦鄰戶從5%至30%不等，又以台北市的30%為最高。市長柯文哲昨表示，早期社宅為鄰避設施，興建過程常遭抗議，為討好當地才提出利多政策、提高里民中籤率，但近年來已證明蓋社宅不會影響周邊房價，也未造成交通阻塞，近期已開始研議，擬取消在地里民的特別優惠。

    議員籲調整抽籤機制

    議員苗博雅認為，柯文哲的社宅政策深陷「將本求利」的錯誤思維，早已脫離北漂族的需求；北市府對「在地居民」的認定應依實際就學、就業的地緣關聯性，才能達到民眾就近居住願景，尤其須速調整扭曲的定價與抽籤機制，使社宅回歸協助「暫時經濟弱勢」、「社會弱勢」的初衷。

    議員游淑慧則砲轟，柯文哲早已違背興建社宅精神，包括定價到大坪數設計等政策搖擺不定，搞錯睦鄰戶作為鼓勵在地老化、社區融入的政策方向，而里民因社宅需求，失去原可享有公園綠地、公共設施的土地，如今又被取消優惠，對地方極不公平。

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