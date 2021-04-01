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    基隆推文化路徑 林右昌帶路走讀

    基隆市長林右昌從城市行銷及文化建構等觀點出發，分享展望城市轉型、文化發展規劃等想法。（記者林欣漢攝）

    基隆市長林右昌從城市行銷及文化建構等觀點出發，分享展望城市轉型、文化發展規劃等想法。（記者林欣漢攝）

    2021/04/01 05:30

    〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府昨天在台北市松山文創園區舉辦「有種生活叫基隆—文化城市大揭密」焦點對談會，基隆市長林右昌出席表示，基隆市新推出2條文化路徑《北境之路》，一條是「回到1930年代的摩登基隆」，從基隆港西岸到東岸的文化路徑，另一條是「和平島考古探險隊」的和平島文化路徑，未來還會發展更多條文化路徑，邀請民眾來基隆展開文化、歷史的冒險之旅。

    林右昌昨天以「城市治理的翻轉與規劃」為題，與作家謝哲青、葉怡蘭等人從城市行銷及文化建構等觀點對談，分享城市轉型、文化發展、未來推廣計畫等想法。他指出，2014年底剛當選基隆市長時，基隆的負債嚴重，他策劃多個市政發展方向，其中一項是把文化局放在最重要的位置，由其他單位來配合文化局的施政內容，這不但擾動基隆市府的官僚體系，也成功說服文化部、國防部等中央單位補助預算支持，以前基隆市歷史修復的資本門經費不到2000萬元，近年已陸續獲得9億元的挹注，共有51項子計畫在「大基隆歷史場景再造計畫」進行中。

    林右昌說，昨天發布的兩條文化路徑只是起點，未來還會發展更多的文化路徑，基隆是北台灣最古老的城市，和平島的聖薩爾瓦多城興建於1626年，比淡水紅毛城還早了2年，當時的台北市還是一些部落，基隆在大台北都會圈裡是非常值得爬梳和重新被認識的城市，歡迎各地民眾來基隆展開文化和歷史的冒險之旅。

    基隆市文化局長陳靜萍指出，這2條文化路徑整合20個文化資產點、分別以「回到1930年代的摩登基隆」與「和平島考古探險隊」出發，串接基隆西岸、東岸與和平島的3大區域。

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